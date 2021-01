Bolt u Hrvatskoj kreće s iznajmljivanjem električnih romobila, a pilot projekt rajat će šest mjeseci. Građani će već od petka preko aplikacije moći otključati romobil na jednoj od 10 lokacija u centru grada te i sami isprobati ovaj način kretanja gradom.

Iz Bolta navode da romobile nude u 40 gradova u 15 zemalja i da je ovo iznimno dobro prihvaćeno jer se radi o odličnoj alternativi automobilima u slučaju kraćih putovanja, a osobito u gradovima gdje je svakodnevni promet iznimno zagušen.

- Naša misija u Boltu je omogućiti ljudima brže i jednostavnije kretanje gradom. Izbjegavanje gužve, osobito tijekom ljetne sezone, je veliki problem u gradovima kao što je Rijeka. Primijetili smo da imamo dosta vožnji u Rijeci do 3 kilometra što ga čini idealnim gradom za putovanja romobilom. Na ovaj način rješavamo dva problema: smanjujemo broj vožnji automobilom te štedimo vrijeme i novac naših korisnika - rekao je Tomislav Lukačević, direktor Bolta u Hrvatskoj.

U partnerstvu s Gradom Rijeka i Hrvatskom udrugom vozača električnih romobila (HUVER) u planu su edukativna događanja o sigurnom korištenju romobila kako bi do početka ljetne sezone uspostavili najbolje prakse za korištenje romobila.

Grad je prije već uveo i sustav e-bicikala, a kako napominju jedan od prioriteta Grada Rijeke uvođenje novih tehnologija u svim područjima života, pa tako i u eko-mobilnosti.

U Rijeci će se koristiti model romobila koji je dizajniran i proizveden unutar Bolta baš za potrebe učestalog najma. Brzina romobila je do 20 km/h, a na određenim posebnim područjima, kao što su Korzo i dio Rive, brzina je ograničena do 10 km/h. Za početak će se rasporediti 200 romobila koji će biti smješteni u središtu Rijeke na 10 lokacija, prometnim žarištima i frekventnim lokacijama kao što su Sušački most, Autobusna stanica Fiumara, Jadranski trg, Žabica, Željeznički kolodvor, HNK Rijeka, Robna kuća Rijeka, Dvorana Mladosti, Studentsko naselje IGK te Sveučilišni kampus.

Ovisno o potrebama, spremni su i povećati broj. Svaki romobil ima GPS koji će pružati uvid u lokacije njihovog preuzimanja i ostavljanja. Svako jutro, Bolt će rasporediti romobile na njihova predodređena mjesta, a romobili će tad ujedno biti dezinficirani radi dodatne sigurnosti. Ukoliko korisnik želi ostaviti romobil na području koje je u Bolt aplikaciji označeno crvenom bojom, kao što je Korzo, korisnik će biti upozoren putem aplikacije da ne parkira vozilo na toj lokaciji.

Romobil se može otključati skeniranjem QR koda

Svi korisnici vidjet će ikonu za romobil u svojoj aplikaciji nakon ažuriranja. Odabirom ikone korisnik će biti preusmjeren na sučelje za najam romobila. Osobe koje još nisu instalirale Bolt aplikaciju mogu je preuzeti iz trgovina Google Play ili App Store. Romobil se može otključati skeniranjem QR koda koji se nalazi na upravljaču vozila. Prije prve upotrebe, aplikacija će korisniku pokazati upute za sigurnu vožnju i parkiranje romobila.

Cijena korištenja

Tijekom promotivnog razdoblja otključavanje romobila bit će besplatno dok će cijena korištenja biti 75 lipa po minuti vožnje, što je najniža cijena od svih gradova gdje je dostupna Boltova usluga. Tako bi vožnja od 10 minuta, odnosno nekoliko kilometara po gradu, na kraju koštala 7,5 kuna. U budućnosti postoji mogućnost i uvođenja modela pretplate ako se pokaže da postoji povećana potražnja za uslugom najma romobila.

Bolt je prvi pružatelj usluge prijevoza koji je omogućio najam vožnje automobilom i iznajmljivanja električnih romobila na istoj aplikaciji.