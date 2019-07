Riješili zločin nakon 33.000 godina: Ubojica je bio ljevoruk!

Misteriozna smrt muškarca ubijenog prije 33.000 godina možda je napokon rasvijetljena. Znanstvenici su sada, temeljitim pregledom lubanje pronađene početom 1940-ih u rumunjskoj Transilvaniji, saznali da ga je ubio drugi muškarac čija je dominantna ruka bila lijeva i to predmetom sličnom palici, javlja Live Science.

Ubojica je dva puta udario muškarca po glavi.

- Ono što naša studija pokazuje je da je muškarac umro zbog tih udaraca - rekla je Katerina Harvati, profesorica paleoantropologije na Sveučilištu u Tübingenu u Njemačkoj. Dodala je kako je ipak nemoguće otkriti motiv zločina

Sve što je ostalo od žrtve ubojstva prije 33.000 godine je lubanja. Nju su 1941. pronašli rudari u Rumunjskoj. Druge studije pokazuju da je to lubanja odraslog muškarca, no do sad je bilo nejasno jesu li oštećenja na lubanji nastala prije ili poslije smrti.

Profesorica Harvati naglasila je da je lubanja iznimno važna jer je jedna od rijetkih potpunih lubanja, ali i ljudskih ostataka, iz tog doba.

- Rezultati naših istraživanja pokazali su da takvo oštećenje lubanje ne bi moglo nastati nakon smrti, ali ni recimo padom ili drugom slučajnom smrću. Naprotiv, oštećenja točno pokazuju da je smrt nastupila zbog udarca tupim predmetom u glavu.

Otkrili su i da su ubojica i žrtva u trenutku napada bili suočeni licem u lice, te da je napadač vjerojatno ljevak iako ne mogu odbaciti mogućnost da je ubojica možda držao oružje objema rukama.