Rimac je za Ameriku pripremio plavi C_Two. Evo kao izgleda

Rimac je sa svojim električnim bolidom C_Two krenuo na turneju po Kaliforniji. C_Two predstavljen je na sajmu u Ženevi u ožujku ove godine, i to u sivoj boji, a sutra će u muzeju Petersen Automotive u Los Angelesu posjetitelji imati priliku uživo razgledati ovaj fantastični superauto u magnetično plavoj boji.

Predstavljanje Rimčevog C_Two najavljeno je i na stranicama muzeja, pa se tako najavljuje da je riječ o električnom superautomobilu predstavljenom u Ženevi, koji ima 1914 KS s ubrzanjem do stotke u 1,97 sekundi i maksimalnom brzinom od 412 km/h te paketom baterija koje proizvode snagu od 1,4 MW.

Ističu i da je proizvodnja C_Two ograničena na samo 150 primjeraka koji su već rasprodani, što znači da je ova prezentacija rijetka prilika većini smrtnika da ovu raketu vide uživo.

This blue looker just popped up in California! Tune in tomorrow 9am PDT / 6pm CEST for a #Rimac #CTWO West Coast launch in Petersen Automotive Museum where the California edition C_Two will be on display this weekend Fri 17 - Sun 19. We are excited to meet the LA crowd! pic.twitter.com/MTeKnqrgdS