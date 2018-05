Robot je našao galiju s blagom, a njena točna lokacija je tajna

U brodolomu španjolske galije San Jose, koja se često naziva podmorskim svetim gralom, nestala je najveća riznica blaga koja je ikada izgubljena u moru. Nestala je u lipnju 1708. godine u borbi s britanskim ratnim brodom, zajedno sa 600 članova posade i nezamislivo velikim količinama zlata, srebra i smaragda.

Naoružana topovima, San Jose je blago trebala prevesti u Španjolsku, a dragocjenostima čija je procijenjena vrijednost današnjih 1,7 milijardi dolara financirao bi se Rat za španjolsku baštinu, vođen s Velikom Britanijom od 1701. do 1714. godine.

Galija je napokon pronađena u blizini otoka Baru u Kolumbiji, kod otočja Rosario. Njezinu lokaciju zajednički su 2015. godine otkrili tim međunarodnih stručnjaka, kolumbijska mornarica i kolumbijski državni arheološki institut. No, iako je od otkrića prošlo dosta vremena, neki detalji o pronalasku legendarne lađe objavljeni su tek ovih dana.

Prema informacijama istraživačke i obrazovne institucije Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), izgubljenu galiju pronašao je njihov podvodni autonomni robot REMUS 6000. Isti robot, koji je uz pomoć sonara pronašao brod na dubini od 600 metara pod morem, pomagao je u pronalasku ostataka zrakoplova Air France 447, nestalog 2009. godine.

First video report from the search for #AmeliaEarhart ’s plane 1600 miles south of #Honolulu using #REMUS6000 . https://t.co/6CGA3r4Dgh pic.twitter.com/669PjUY8j4

Upravo je REMUS 6000 u studenom 2015. napravio nekoliko sonarnih fotografija na više od 600 metara dubine. Robot je došao na oko devet metara iznad olupine i napravio slike na kojima se vide ugravirani dupini na potopljenim topovima, što je ključni dokaz da se radi upravo o izgubljenoj galiji San Jose.

REMUS 6000 tražio je i nestali avion Amelie Earhart u Pacifiku. Isti uređaj opremljen najnovijom uspio je napraviti 3D fotografije cijele olupine Titanica, što do sada nikome nije pošlo za rukom.

Iz Instituta su napomenuli da svoj doprinos do sada nisu spominjali iz poštovanja.

- Nismo s ovim izlazili u javnost zbog poštovanja prema kolumbijskoj vladi - istaknuo je Rob Munier iz Woods Hole Oceanographic Institution, prenosi Daily Mail.

The location of a sunken Spanish galleon with $17 billion in treasure aboard has been pinpointed, according to a report by a British newspaper, The Daily Mail. The ship, the San Jose, lies off the coast of the South American nation of Colombia. https://t.co/o5cfjvKlhU pic.twitter.com/qfUl09baey