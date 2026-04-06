Rođendan Windowsa koji su donijeli copy/paste i potpuno promijenili svijet računala

Piše Tin Žigić,
Windows 3.1 lansiran 1992. donio je revoluciju u PC svijet! Stabilnost, multimedija i TrueType fontovi osvojili su milijune. Uredska zaraza Minesweeper postao je globalni fenomen zajedno sa Solitaireom

Šestog travnja 1992. godine, u svijetu kojim je dominirala komandna linija MS-DOS-a, Microsoft je lansirao Windows 3.1. Za milijune korisnika to je bio prvi pravi susret s grafičkim sučeljem, prozorima i mišem koji je postao neophodan alat. Ova verzija nije bila samo nadogradnja; bio je to softverski fenomen koji je zacementirao dominaciju Microsofta, učinio osobna računala pristupačnijima i pripremio svijet za revoluciju koju su donijeli Windows 95.

Stabilnost kao temelj uspjeha

Iako je prethodnik, Windows 3.0, postigao uspjeh, bio je poznat po nestabilnosti. Microsoftov ključni potez s verzijom 3.1 bilo je napuštanje "Real Modea", čime je prekinuta podrška za stare 8086 procesore. Zahtijevajući minimalno 286 procesor, sustav je postao drastično stabilniji. Uveden je i dijagnostički alat Dr. Watson za bilježenje grešaka, a po prvi put se pojavio i Windows Registry, centralizirana baza podataka za postavke sustava koja je, u evoluiranom obliku, ključan dio Windowsa i danas.

Multimedija, fontovi i novi standardi

Windows 3.1 je pretvorio siva uredska računala u multimedijske uređaje. Programi poput Media Playera i Sound Recordera postali su standardni dio paketa, zajedno s popularnim čuvarima zaslona (screensaveri). Ipak, prava revolucija dogodila se s uvođenjem TrueType fontova. Skalabilni fontovi poput Ariala i Times New Romana omogućili su da ono što vidite na ekranu bude identično onome na ispisu, čime su Windowsi postali ozbiljna platforma za stolno izdavaštvo. Uz to, uvedene su i danas nezaobilazne kratice za kopiranje (Ctrl+C), izrezivanje (Ctrl+X) i lijepljenje (Ctrl+V).

Globalna dominacija i uredska zaraza

Komercijalni uspjeh bio je golem. U prva tri mjeseca prodano je više od tri milijuna primjeraka, a do 1993. broj korisnika dosegnuo je 25 milijuna. Microsoft je poticao proizvođače da isporučuju računala s predinstaliranim Windowsima, čime je potisnuo konkurenciju poput IBM-ovog OS/2. Kulturni utjecaj bio je jednako važan. Igra Reversi izbačena je, a njezino mjesto zauzeo je Minesweeper (Minolovac). Zajedno sa Solitaireom, postao je globalni fenomen i simbol uredske prokrastinacije.

Most prema budućnosti i umrežena računala

Windows 3.1 bio je posljednji veliki 16-bitni sustav koji je funkcionirao kao grafička "ljuska" povrh MS-DOS-a. Njegova kasnija inačica, Windows for Workgroups 3.11, uvela je integrirano peer-to-peer umrežavanje, omogućivši korisnicima dijeljenje datoteka i pisača. Time je postavljen temelj za mrežne sposobnosti koje će definirati Windows 95. Koliko je 3.1 bio ključan, svjedoči podatak da je instalacijski program za Windows 95 zapravo koristio minijaturnu verziju Windowsa 3.1 kako bi korisnicima pružio poznato grafičko sučelje tijekom nadogradnje.

*uz korištenje AI-ja

