<p>Rover Perservance (Ustrajnost), koji danas polijeće raketom iz SAD-a za Mars, “lupit će temelje” budućeg leta prve ljudske posade koja bi trebala istražiti Crveni planet.</p><p>PRATITE LANSIRANJE UŽIVO:</p><p> </p><p><br/> Robotsko vozilo najveće je koje je sastavila američka NASA i veličinom bi se mogao usporediti s automobilom. Sa svojih šest kotača tragat će za znakovima života u 45 kilometara širokom krateru Jezero, dijelu nekadašnje riječne delte nastale prije 3,5 milijardi godina.<br/> Ondje bi trebao sletjeti 18. veljače 2021. i po njoj rovariti 687 dana, koliko iznosi jedna godina na Marsu. Međunarodna astronomska unija 2007. krater na Marsu nazvala je Jezero, jer im je praksa da malim kraterima daju imena po malim svjetskim gradovima. Originalno, prijedlog je bio da se krater zove Stolac, po gradu u BiH. Kako piše NY Times, nitko ne zna zašto je baš Stolac odabran. Kad su to ime odbili jer je Stolac stradao u ratu, uzeli su naziv drugog lokaliteta u BiH, općine Jezero. Razgovarali smo i s načelnicom Jezera <strong>Snežanom Ružičić.</strong></p><p><br/> - To je odlična promocija za nas. Svi smo bili iznenađeni. Planiramo projekte u turizmu vezane za krater i misiju. Odlična promocija bi bila da se sad uz čokoladice Mars proizvode i čokoladice Jezero. Svi smo bili iznenađeni kad smo saznali za krater i misiju - kazala je za 24sata. Nedavno je Eric Nelson, ambasador SAD-a u BiH, Snježani Ružičić predao pismo <strong>Jamesa Watzina</strong>, direktora NASA programa za istraživanje planeta Mars, kao potvrdu povezanosti imena kratera s imenom općine.</p><p>Rover teži više od tone, na sebi ima 25 kamera i dva mikrofona pa bi na Zemlji napokon mogli čuti zvuke Marsa. Na njega su montirali i dron na solarni pogon. Pripremaju se tako i za buduće misije kad bi dronove trebali koristiti i astronauti. Rover će tražiti znakove je li područje uopće bilo nastanjivo te postoje li tragovi mikroba. Uz to će istodobno testirati proizvodnju kisika iz Marsove atmosfere i tražiti vodu ispod površine. Ondje će skupiti uzorke tla koji bi na Zemlju trebala dopremiti druga robotska misija u 2031.</p>