Rumunjska zvijezda: Ovo je nova generacija Dacije Sandero

Jedan od najjeftinijih automobila na tržištu će nakon osam godina dobiti nasljednika. premijera nove generacije Sandera održat će se 29. rujna, no Dacia je već sada objavila nekoliko fotografija novog auta

<p>Treća generacija Sandera nastavit će s receptom svojih prethodnika, dopadljiv izgled, jednostavna i provjerena tehnika, pouzdanost te prije svega niska cijena. Nova generacija izgledat će mnogo upečatljivije od dosadašnjeg modela što je i logično s obzirom da je aktualni Sandero na tržištu već osam godina i za to vrijeme je dosta zastario. </p><p>Sandero je ostao jednako je visok kao prethodnik no zbog dinamičnijeg dizajn izgleda niže i uvjerljivije. Prednja i stražnja svjetla imaju jedinstven svjetlosni potpis u obliku zaokrenutog slova Y što će postati karakteristika svih novih Dacia. </p><p>Osim klasične verzije nudit će se i popularni Stepway s dizajnom koji još više podsjeća na SUV nego što je to bio slučaj kod prethodnika. U odnosu na klasični Sandero on je u ovoj generaciji mnogo više izmijenjen. Povišen je u odnosu na podlogu, prednji dio i poklopac motora su potpuno drugačiji, pa Stepway zapravo djeluje kao samostalni model što se ne bi moglo reći za prošlu generaciju. Dacia je objavila i prve fotografije limuzinske verzije, poznatog Logana, no on se zbog malog interesa neće prodavati na našem tržištu. </p><p>Cijene i datum dolaska na tržište za sada ne znamo,a više detalja doznat će se nakon svjetske premijere 29. rujna. </p><p> </p>