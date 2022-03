Rusi raketom Sojuz idu na ISS: 'Planiramo nastaviti operacije'

Trojica ruskih kozmonauta poletjela su petak u raketi Sojuz na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS), dok vlada krajnja napetost između Rusije i zapadnih zemalja zbog sukoba u Ukrajini.

Posada kojom zapovijeda iskusan kozmonaut Oleg Artemijev, u pratnji Denisa Matvejeva i Sergeja Korsakova, poletjela je na ISS, kamo će stići nakon tri sata leta. Na ISS-u će ih dočekati tim koji čine dvojica Rusa, četvero Amerikanaca i Nijemac, pokazuju snimke koje je objavila NASA.

Sve donedavno, suradnja Rusije i zapadnih zemalja u svemiru bila je među rijetkim sektorima koji nisu odviše trpjeli zbog sankcija uvedenih Moskvi nakon njezine aneksije ukrajinskog poluotoka Krima 2014.

Ipak, veze su se zategnule kada je ruski predsjednik Vladimir Putin 2018. imenovao nacionalista Dmitrija Rogozina na dužnost ravnatelja ruske svemirske agencije Roskozmosa.

Potonji redovito pruža potporu ratu u Ukrajini koji Rusija naziva "posebnom vojnom operacijom" i rekao je da bi nedavne zapadne sankcije Moskvi mogle prouzročiti pad ISS-a.

Po njegovim riječima, rad ruskih raketa koje opskrbljuju ISS poremetit će se zbog sankcija, jer će pogoditi ruski dio stanice. To bi moglo dovesti do pada ISS-a teškog 500 tona, na more ili na kopno", upozorio je 12. ožujka.

Amerikanci sami nemaju toliki kapacitet, potvrdio je u ponedjeljak Joel Montalbano, ravnatelj programa ISS-a za NASA-u. "Svemirska stanica je zamišljena na načelu međusobne ovisnosti (...) to nije proces u kojemu se jedna skupina može odvojiti od druge".

"Trenutačno nema naznaka da bi naši ruski partneri htjeli drukčije raditi. Dakle, planiramo nastaviti operacije kao što smo to radili i danas", rekao je.