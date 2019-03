Sad čeka i posadu: Muskova letjelica Dragon vratila se kući

SpaceX-ov Crew Dragon sletio je u Atlantski ocean u petak i time uspješno završio misiju testnog leta do Međunarodne svemirske postaje (ISS) i natrag. Kapsula Crew Dragon u nedjelju se spojila na Međunarodnu svemirsku postaju, a u petak se nakon uspješnog odvajanja čitava vratila na Zemlju.

Najteži dio misije, prema riječima šefa SpaceX-a Elona Muska bio je brzi i vatreni spust kroz Zemljinu atmosferu.

- Najviše me zabrinjava nadzvučni ponovni ulazak - rekao je Musk nekoliko sati nakon lansiranja kapsule Crew Dragon.

Misija pod imenom Demo-1 ključni je korak za NASA-u i SpaceX koji je sada demonstrirao da mogu sigurno i uspješno letjeti s astronautima NASA-e u svemir. U kapsuli je putovala i Ripley, lutka opremljena senzorima koji su bilježili sve potencijalne učinke na ljude koji bi u budućnosti trebali putovati u Dragonu namijenjenom posadi, navela je NASA u priopćenju.

Prije prve misije s ljudskom posadom, NASA i SpaceX još imaju posla na provjerama sustava i kontroli podataka o letu kako bi potvrdili performanske letjelice i pripremili je za let s astronautima. Već su u planu radovi na nadogradnjama i za dodatna testiranja, među kojima je testiranje sustava za nagli prekid misije u slučaju opasnosti.

