Sad skupljaju milijarde, a ovako je izgledao prvi YouTube video

Jawed Karim, jedan od osnivača YouTubea, 23. travnja 2005. godine objavio je prvi video na toj platformi, a danas njegova društvena mreža broji više od milijardu jedinstvenih korisnika.

“Ja u ZOO-u” naslov je prvog YouTube videa snimljenog u Zoološkom vrtu u San Diegu. Video je trajao samo 18 sekundi.

Na YouTube se sad pak svake minute prenese više od 400 sati sadržaja. To bi značilo da se u jednom danu objavi čak 576 tisuća sati videosadržaja, dok se ukupno pogleda i do milijardu sati sadržaja dnevno. Prema broju aktivnih korisnika, YouTube je druga najveća društvena mreža, a ispred njega je samo Facebook.

Najgledaniji video na ovoj mreži je glazbeni spot za pjesmu “Despacito” pjevača Luisa Fonsija. Video ima više od šest milijardi pregleda, a iza njega su “Shape of you” Eda Sheerana i “See you again” Wiza Khalife s četiri milijarde klikova.

Prvi video koji je ostvario milijardu pregleda i tako oborio Guinnessov rekord bio je “Gangnam style” pjevača Psyja, a za doseći tu brojku trebalo mu je pet mjeseci.

Većina videa na YouTubeu su glazbeni pa je zadivljujuće što je neglazbeni video, odnosno crtani film “Maša i Medo, epizoda 17” skupio čak 3,5 milijardi klikova. Kanali s najviše YouTube pretplatnika su T-Series i PewDiePie, a trenutačno se može pratiti videoprijenos uživo koji će odlučiti o tome tko će zauzeti tron kao najpretplaćeniji kanal. Radi se o brojkama većim od 95 milijuna pretplatnika.

U Hrvatskoj titulu najpretplaćenijeg kanala ima glazbeni dvojac 2CELLOS. Čak četiri milijuna pretplaćenih korisnika uživa u njihovu sadržaju, a iza njih je odmah gaming kanal KingsOfFailsShow s gotovo milijun pretplatnika. Uz spotove Severine i Jelene Rozge, Hrvati rado gledaju videa koja ih podsjećaju na neke smiješne trenutke. Tako video “Kiro prosvirao”, u kojem tadašnji ministar policije Ivica Kirin YouTube naziva “JuBiTo”, ima gotovo milijun pregleda. Sličan broj klikova ima video “Liječenje reume”, gdje baka savjetuje kako se mlada žena nikako ne smije zakopati u đubre da bi liječila reumu jer bi joj “krv mogla pregorjeti”.

Pola milijuna pregleda skupio je bivši ministar financija Ivan Šuker, koji se tijekom gostovanja na HRT-u borio sa stolicom koja se neprestano spuštala.

