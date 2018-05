Šef Twittera: 'Nemam laptop. Sve radim na smart telefonu'

Jack Dorsey, osnivač i direktor Twittera, jedne od najutjecajnijih društvenih mreža na svijetu, sve što radi, radi sa svojeg pametnog telefona, izjavio je danas na press konferenciji u Sydneyju.

- Nemam laptop, ne, sve radim na telefonu - rekao je reporterki 9 Newsa, koja ga je pitala kakav je njegov odnos prema online računalnoj sigurnosti.

Reporterka je ciljala na legendarnu fotografiju na kojoj je izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg uslikan pored svojeg laptopa na kojoj je kamera prekrivena selotejpom.

- Meni to odgovara jer isključim sve notifikacije i bavim se jednom po jednom aplikacijom. Kad mi radi samo jedna aplikacija, mogu se stvarno usredotočiti na zadatak koji je ispred mene, umjesto da mi sve dolazi sa svih strana kada bih radio na laptopu.

Twitter CEO Jack Dorsey says he doesn't have a laptophttps://t.co/weIqKKgNfw pic.twitter.com/txH4BYRykh