Senzacija u Istri: Bok, ja sam Histriasaurus, dinosaur star više od 130 milijuna godina

Da su dinosauri prije mnogo milijuna godina hodali Istrom, odavno je poznato. No podmorje kraj Bala ponovno je privuklo pozornost svjetskih paleontologa. Ondje međunarodni tim znanstvenika istražuje jedno od najneobičnijih nalazišta na svijetu - podvodno nalazište kostiju dinosaura starih oko 130 milijuna godina. U istraživanju sudjeluje petnaestak stručnjaka iz Hrvatske, Argentine, SAD-a, Njemačke, Rumunjske i drugih zemalja. Hrvatski dio istraživanja vodi paleontolog Aleksandar Mezga, profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

- Kad sam prvi put u rukama držao ostatke dinosaura, osjetio sam golemo strahopoštovanje. Zamišljam kako je izgledao i, vjerovali ili ne, ponekad ga i sanjam - otkriva Mezga.

Prije 130 milijuna godina područje današnje Istre nalazilo se znatno južnije, približno na geografskoj širini današnje sjeverne Afrike. Ondje su živjeli golemi dinosauri, među kojima i biljojedi dugi dvadesetak metara, teški nekoliko desetaka tona.

Prve kosti na području Bala pronašli su njemački turisti još 1976. godine. Nalazište je službeno potvrđeno 1993., kad su ronioci otkrili ostatke za koje su znanstvenici utvrdili da pripadaju dinosaurima. Posebnu važnost nalazištu daje Histriasaurus boscarollii, vrsta dinosaura poznata po fosilima pronađenima na tom području. U podmorju su otkriveni i ostaci sauropoda, golemih dugovratih biljojeda, te teropoda, skupine kojoj su pripadali mnogi mesožderi.

Kosti se nalaze u slojevima stijena koji se protežu zaljevom, na dubinama od približno metar i pol do sedam metara. Njihovo vađenje zahtijeva precizan rad ronilaca i paleontologa.

- Pred nama je još mnogo posla i novih otkrića. Svi znanstvenici koji sudjeluju u istraživanju oduševljeni su nalazištem - kaže Mezga.

Izvađeni fosili bit će prevezeni u Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu, gdje slijedi zahtjevna preparacija, odnosno izdvajanje kostiju iz stijena. Cilj je rekonstruirati što više dijelova kostura i jednog ih dana predstaviti javnosti. Znanstvenici će pokušati odgovoriti i na pitanje kako su te životinje završile na području današnjeg podmorja te što im se dogodilo prije 130 milijuna godina.