<p>Serengeti, jedna je od najvećih developerskih tvrtki u Hrvatskoj, i Besplay Adria, zagrebački startup koji je razvio RedAI aplikaciju, potpisali su ugovor kojim tvrtka Serengeti postaje suvlasnikom RedAI aplikacije. Osim toga, najavili su i suradnju s tvrtkom Tricentis koja je prepoznata kao lider u automatskom testiranju od strane Gartnera, Forrestera i IDC-a. </p><p>- Partnerstvom s tvrtkom Besplay Adria, odnosno suvlasništvom u RedAI aplikaciji koja se temelji na primjeni naprednih tehnologija strojnog učenja i umjetne inteligencije, napravili smo iskorak u jedno novo, atraktivno područje. Dodatno, uvrštenjem RedAI aplikacije u naš portfolio zakoračili smo u retail industriju koja svoj posljednji boom bilježi upravo zahvaljujući primjeni inovativnih softverskih rješenja koja i malim i velikim igračima na ovom konkurentnom tržištu omogućuje da budu što agilniji - komentirao je izvršni direktor Serengetija <strong>Goran Kalanj. </strong></p><p>Dodao je: "Serengeti je na tržištu odavno prisutan kao pouzdan partner za automatsko testiranje softvera, a ostvarivanje suradnje sa svjetskim liderom u tom području, tvrtkom Tricentris, to dodatno potvrđuje i daje nam priliku da svoje znanje i najbolje prakse iz ovog područja primijenimo u daljnjem razvoju funkcionalnosti rješenja za testiranje softvera."</p><p>Riječ je o aplikaciji koja se koristi tehnologijom umjetne inteligencije i koju koriste prodajni predstavnici za unaprjeđenje prodaje robe široke potrošnje. Zahvaljujući ovom inovativnom rješenju prodajni predstavnici u svega nekoliko sekundi mogu analizirati policu u trgovačkom centru kao i one u hladnjacima u HoReCa sektoru. Sljedeći korak u razvoju aplikacije je 3D mapiranje proizvoda unutar aplikacije što zahtjeva daljnju primjenu naprednih i modernih tehnologija. </p><p>Pametno testiranje softvera je sljedeći korak u području automatskog testiranja gdje će Serengeti surađivati s tvrtkom Tricentris na način da će njihovi konzultanti pojačati postojeći tim i razvijati nove funkcionalnosti u smjeru rješenja za pametno testiranje softvera. Tricentris je globalno prepoznata tvrtka koja se nekoliko godina za redom nalazi na samom vrhu industrije softverskog testiranja i to prema nezavisnim istraživanjima. Njihovo rješenje obuhvaća cijeli proces testiranja funkcionalnosti softvera iz perspektive krajnjeg korisnika. </p><p>- Izuzetno nam je drago da započinjemo poslovnu sinergiju sa Serengetijem, koji je etabliran na hrvatskom tržištu kao jedna od vodećih IT tvrtki. Obzirom da je i RedAI rješenje 100% made in Croatia, drago nam je što će dvije hrvatske tvrtke u budućem periodu nastojati RedAI komercijalno pozicionirati izvan naših granica, kao i kontinuirano tehnološki unaprijeđivati samo rješenje u godinama pred nama. FMCG/CPG je primarna industrija gdje se RedAI pokazao kao „must have“ proizvod za vodeće tvrtke unutar te branše, ali cilj nam je i u drugim industrijskim nišama ponuditi komplementarna digitalna rješenja i unaprijediti njihovo poslovanje.“ izjavio je <strong>Domagoj Boršić</strong>, direktor tvrtke Besplay Adria.</p><p>- RedAI je aplikacija koja donosi trenutne rezultate na vašem uređaju u korelaciji s vašim prethodno definiranim KPI-jevima. Korisnik fotografira policu ili hladnjak mobilnim uređajem ili tabletom s jednostavnim smjernicama ugrađenim u aplikaciju. AI softver otkriva, obrađuje i klasificira svaki SKU koji je prethodno definirao klijent te isporučuje rezultate korisniku na licu mjesta i menadžerskom timu i uspoređuje usklađenost s utvrđenim KPI-jem ili uvjetima ugovora s pojedinim retail-erom - rekao je Boršić o samoj aplikaciji.</p><p> </p>