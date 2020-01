Sigurno kroz zimu: Najjeftiniji auti s pogonom na sve kotače

Kao što su ljeti najpoželjniji kabrioleti zbog posebnog uživanja u lijepom vremenu, tako su zimi najpoželjniji automobili s pogonom na sve kotače zbog svoje „sposobnosti“ na svim podlogama. Zimske gume od iznimne su pomoći na skliskim površinama, ali u slučajevima poput „zakopavanja“ u visokom snijegu ili mokrom blatu, vozači često požele imati još jednu pogonsku osovinu koja bi im olakšala kretanje. Različiti SUV-ovi i crossoveri sve su češći odabir kupaca, ali nerijetko se uzima samo pogon na prednje kotače jer se smatra da je nadoplata za pogon na sve kotače ipak preskupa. No postoje mnogi novi automobili koji nude pogon na sve kotače po relativno malim cijenama, a mi smo pronašli deset najpovoljnijih. Najjeftiniji takav automobil kreće s cijenom već od 104.503 kune, a to je gradski mališan Suzuki Ignis. Zanimljiva je činjenica da upravo ovaj japanski proizvođač nudi pogon na sve kotače u svakom svojem modelu koje prodaju na našem tržištu, pa se tako na listi najpovoljnijih našlo čak pet Suzukija. Na preostalih pet mjesta svoje pozicije su zauzeli Fiat Panda 4x4, koji je samo tri i pol tisuće kuna skuplji od Ignisa te ga slijede Dacia Duster, Subarui XV i Impreza te Hyundai Kona kao najskuplji s početnom cijenom većom od 200 tisuća kuna. No čak i cijena Kone nije toliko visoka, s obzirom na to kolike su cijene usporedivih auta s takvim pogonom kod drugih konkurenata.

10. Hyundai Kona - 205.279 kn

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Gradski šminker je vrlo sposoban i s automatskim mjenjačem i dizelskim motorom snage 136 KS odlično opremljen

9. Subaru XV - 194.104 kn

Foto: Teppo Vertomaa Oduvijek je bio drukčiji od drugih crossovera, zbog svojih mogućnosti na terenu

8. Suzuki Jimny - 164.945 kn

Već je osvajio srca mnogih, a osim šarmantnog izgleda, nudi i terenske karakteristike skuplje konkurencije

7. Subaru Impreza - 164.744 kn

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Iako je danas moderniji, ovaj auto još uvijek drži gene relijaške legende i ima odličan pogon

6. Suzuki SX4 S-Cross - 155.804 kn

Komforan je i prostran, a s pogonom na sve kotače nudi i puno više

5. Suzuki Vitara - 154.434

Dugi niz godina je među privatnim kupcima najprodavaniji auto

4. Dacia Duster - 149.400 kn

Foto: Igor Šoban/PIXSELL Najjeftiniji kompaktni terenac na našemu tržištu je u verziji 4 x 4 vrlo dobar. Odabir je i našega HGSS-a

3. Suzuki Swift - 109.502 kn

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Među rijetkim je gradskim automobilima koji nude pogon na sve kotače

2. Fiat Panda 4x4 - 107.970 kn

Zbog omjera uloženog i dobivenoga vrlo je čest odabir terenskih službi

1. Suzuki Ignis - 104.504 kn

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Najjeftiniji je automobil s pogonom na sve kotače, na hrvatskome tržištu