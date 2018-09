Sjajni Spider-Man ruši rekorde i najavio start cijelog serijala

Superjunaci mogu biti jako zahvalan predložak za videoigre, pod uvjetom da gomilu neprijatelja koji stoje pred vašim junakom netko spoji u smislenu priču. A to je ono što je Spider-Man sjajno napravio. Najnovija PlayStation ekskluziva dojmila me se podjednako kao i fantastični God of War i obje igre s punim pravom se mogu svrstati među najbolje naslove ove godine - a tek nam stiže Red Dead Redemption 2.

Foto: Playstation

Spider-Man je igra puna genijalnih detalja, koji su posebno namijenjeni fanovima Marvelovih stripova, kao što je pojavljivanje autora Stana Leeja u jednoj od svojih poznatih kratkih scena. No tu je i cijeli niz lokacija u kojima ćemo prepoznati druge junake, poput Daredevila ili Jessice Jones, ali i Starkov toranj te dirljiva počast srušenim neboderima WTC-a. Fantastično je što vas igra ne bombardira svime time, već vam ostavlja priliku da to otkrijete kako napredujete kroz priču i otkrivate sve dijelove ovog Marvelovog New Yorka. Marvelov, jer se razlikuje u odnosu na stvarni u dijelovima grada, koji su nešto drugačije dizajnirani, ali i zgradama koje su specifične za Marvelov svijet.

Inače, igra se u prva tri dana prodala u 3,3 milijuna primjeraka i time je zabilježio najbolje lansiranje Sonyjeve igre te srušio rekord koji je ranije ove godine postavio God of War.

Foto: Playstation

No igra je u isto vrijeme i prekrasan pozdrav New Yorku. Autori su s toliko pažnje kreirali grad da vam predstavlja pravo zadovoljstvo samo letjeti od zgrade do zgrade i ne obavljati nikakve misije. Zvukovi grada i pogled prema zalasku sunca spektakularne su scene koje vas privlače iznova ovoj igri. S guštom ćete se penjati na najviše vrhove i uživati u noćnom pogledu na grad, a kako priča napreduje vidjet ćete i kako se grad mijenja.

Sama priča ovdje prati nešto starijeg Petera od onog kojeg sada gledamo u filmovima, a i igra nije povezana s Marvelovim filmskim svemirom, no bez obzira na to pratimo priču koja stoji uz bok filmskim ekranizacijama. A uz odličnu grafiku, na momente i djeluje kao filmska ekranizacija.

Foto: Playstation

Spider-Mana koji radi kod doktora Octaviusa u igri će dočekati cijeli niz poznatih negativaca, a na samom početku glavna prijetnja mu je stari znanac Wilson Fisk. No kako se priča gradi zamijenit će ga druge prijetnje, ali i cijeli niz događaja koji će vas natjerati u borbu sa zlikovcima kao što su Electro, Scorpion, Vulture, Rhino...

Kako se priča gradi oko vas, otkrivate da je cijela igra i priča o Peteru Parkeru i problemima koji njega muče sa vlastitim poslom, Mary Jane ili tetom May, odnosno igra nam želi pokazati i da imamo priču o čovjeku ispod maske. Isto tako, Peteru će pomagati Mary Jane i Miles Morales, odnosno vi ćete na momente uskočiti i u njihovu 'kožu'.

Ono što ova igra jako dobro radi je spajanje niza elemenata koji su obilježili druge igre i dodavanje vlastitog štiha. Tako imamo način borbi koji smo vidjeli i u Batman serijalu, no Spider-Man ovdje ima cijeli niz dodatnih mogućnosti i koristi sve gadgete koji dolaze uz njegova odijela. Vidjeli smo i u posljednjem filmu da je Tony Stark dao Spider-Manu pametno odijelo. Tu je i sustav tornjeva kao u Assassin's Creed serijalu kojim otkrivamo mapu i dodatne misije, lokacije i razne zadatke koje moramo obaviti kako bi osvojili dodatne bodove za levelanje lika.

Foto: Playstation

Tu dolazimo i do par sitnih stvari koje me muče kod ove igre. Sve to zajedno čini se vrlo poznatim i već viđenim. Sve je to sjajno upakirano, ali imate osjećaj kao da ste takvu igru već igrali. Međutim, ono što spašava stvar je priča koja vas privlači i odvraća pažnju od tih ekstra zadataka. Uz to, upravo u tim raznim mini misijama, naići ćete i na dosadne elemente igre. Često će se to svoditi na, primjerice, spajanje raznih elektroničkih sklopova, odnosno morat ćete dijagram popuniti u točno određenom smjeru kako bi postigli željenu voltažu. Ili pak ćete morati poklopiti određene uzorke kako bi otkrili neki tajni spoj. Prvih nekoliko takvih misija možda će biti zabavno, no nakon nekog vremena jednostavno vam se neće dati obavljati ih. No igra će pred vas staviti i druge zadatke, pa će te tako morati i krenuti u lov na golubove, tražiti svoje stare ruksake ili deaktivirati bombe po gradu te snimati slavne lokacije. Sve te zadatke vidjet ćete na mapi koja će u jednom trenu biti puna šarenih ikona.

Kad se zna da je Marvel bio uključen u razvoj priče i vidimo način na koji su u Insomniac studiju kreirali ovaj virtualni New York, možemo samo poželjeti da vidimo i Marvelov svemir u svijetu igara koje bi imale tešku zadaću zadržati ovu razinu kvalitete iz nastavka u nastavak.