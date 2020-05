Škoda najavila Enyaq, jedan od svojih najvažnijih novih modela

Enyaq iV će biti prvi Škodin model baziran na Volkswagenovoj MEB platformi namijenjenoj isključivo električnim automobilima. Automobil će biti predstavljen u drugom dijelu ove godine, a prodaja bi trebala krenuti iduće godine. Kako će auto izgledati za sada možemo samo naslutiti iz fotografija i videa zamaskiranih modela koje Škoda trenutno testira na cestama. No osim što je objavila ove fotografije Škoda je u javnost iznijela gotovo sve najvažnije detalje vezane uz novi Enyaq.

Za sada se zna da će biti riječ o velikom SUV-u srednje klase dugačkom 465 cm, širokom 188 cm i visokom 162 cm. Unutrašnjost će, tipično za Škodu, biti izuzetno prostrana, a u prtljažnik će stati čak 585 litara. Nudit će se pet verzija, a njihov doseg će zahvaljujući brojnim inteligentnim rješenjima, specijalnim gumama i vrhunskoj aerodinamici za jedan SUV (koeficijent 0,27) biti prilično dobar.

Foto: SKODA AUTO

Škoda će ponuditi tri verzije sa stražnjim pogonom i po jednim motorom straga. Osnovna verzija imat će 148 KS, bateriju kapaciteta 55 kWh i doseg 340 kilometara. Snažniji model imat će motor snage 180 KS, bateriju kapaciteta 62 kWh, i doseg 390 kilometara, a na vrhu ponude modela sa stražnjim pogonom bit će varijanta snage 204 KS s 82 kWh baterijom i dosegom 500 kilometara.

Foto: Škoda

Enyaq će se nuditi i u prestižnijim varijantama s dva motora i pogonom na sve kotače. One će imati 265 i 306 KS, 82 kWh bateriju te doseg 460 km. Najsnažniji model će se po Škodinoj tradiciji nazvati vRS, do 100 će ubrzavati za samo 6,2 sekunde i postizati maksimalnih 180 km/h. Enayaq će podržavati punjenje baterija strujom do 125 kW, što će omogućavati da se baterija najsnažnijeg modela od 10 do 80 posto napuni za 40 minuta.

Foto: SKODA AUTO

Škoda je otkrila i detalje o unutrašnjosti automobila, no nije objavila nikakve fotografije. Auto će imati najmodernije sustave povezivosti i infotainmenta, zaslon promjera čak 13 inča, head up zaslon i mnoge druge novosti. Po prvi puta će se u autu koristiti ekološki održivi materijali. Cijena automobila će se saznati krajem godine.