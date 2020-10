Vozili smo novu Octaviju: Teško će je moći skinuti s vrha prodaje

škoda Octavia je već godinama najprodavaniji auto u Hrvatskoj. Isprobali smo novu generaciju s osnovnim dizelskim motorom i osnovnom opremom, u verziji koja bi trebala biti najtraženija kod kupaca

<p>Osnovni dizelski motor i osnovna oprema, nešto malo dodatne opreme te srebrna metalik boja. Upravo kao naš testni auto će izgledati velika većina Octavia koje će se prodavati na našem tržištu.</p><p>Octavia je godinama najprodavaniji auto u Hrvatskoj, a s obzirom na to što nudi novi model, tako bi moglo ostati i u budućnosti. Octavia jednostavno daje mnogo za fer cijenu.</p><p>Nova generacija i u osnovnoj verziji (ušminkanoj s Chrome paketom i većim alunaplatcima) izgleda elegantno. Dizajn je pogođen, vrlo dobar, štoviše odličan i ima "jamstvo" da neće brzo zastariti. Pogon je uvjerljiv, materijali i izrada vrlo dobri, ponuda prostora bolja nego u mnogim autima srednje klase, a cijena na razini kompaktne klase. </p><p><br/> Možda će sveopća digitalizacija i nedostatak odvojenih komandi za klima uređaj isprva malo zbuniti, no time je ergonomija samo minimalno narušena. I dvokraki upravljač zbunjuje, no u praksi mu ništa ne nedostaje. Očito je u Octaviji samo zato da bi ovaj auto bio još malo drugačiji od Golfa s kojim dijeli gotovo svu važnu tehnologiju. Mjesta ima u izobilju, kako sprijeda tako i straga te u prtljažniku u koji stane čak 600 litara. </p><p><br/> Najbolji dio Octavie je pogon. Novi dvolitreni motor mnogo je bolji od nekadašnjeg 1,6-litrenog dizelaša koji se ugrađivao u staru Octaviu. U radu je tiši, uglađeniji s mnogo manje vibracija, elastičniji, živahniji i uz sve to i manje troši. Mi smo na testu uz živahniju vožnju u gradu trošili 5,9 l/100 kilometara, a kombinirano 5,2 l/100 km. Odlični rezultati.</p><p><br/> Osim toga Octavia je i mnogo brža nego što očekujete od osnovne verzije. Maksimalna brzina od 211 km/h jamstvo su da je pri brzini od 120 do 150 km/h, koliko se većina ljudi vozi našim autocestama, Octavia još uvijek vrlo ugodna za vožnju s velikom rezervom snage. Dodajmo tome dobar mjenjač sa šest brzina, izuzetno udoban i sposoban ovjes i dobili smo auto u kojem je užitak putovati i koji nudi odličan odnos uloženog i dobivenog.</p><p><strong>Testirana Škoda Octavia Ambition 2.0 TDI</strong> u opremi ima 17” alunaplatke, digitalne instrumente, dodirni zaslon dijagonale 8,25”, automatsku klimu, parkirne senzore straga...</p>