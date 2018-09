Sljedeći kat - svemir: Japanci će testirati svoj svemirski lift

Ideja svemirskog lifta zvuči kao čista znanstvena fantastika. Mnogima je teško pojmiti kako je moguće na Zemlji ući u prostoriju, pritisnuti 'svemir' i sljedeći put kad se vrata otvore gledati u svemirsko prostranstvo.

Međutim, japanski znanstvenici pripremaju se za svemirski eksperiment u kojem će testirati dio dizajna za dizalo koje bi nas povezalo sa svemirom. Ovo će biti prvi ovakav eksperiment u povijesti, piše japanski Mainichi, a ideja futurističkog dizala mogla bi biti iznimno povoljna alternativa dopremanja astronauta i tereta u orbitu.

Iako bi sama izgradnja bila kolosalan globalni projekt.

Astrofizičar Neil DeGrasse Tyson u videu objašnjava kako bi se ovo moglo izgraditi

U eksperimentu će znanstvenici dva malena satelita od 10 centimetara spojiti čeličnim kabelom dugim 10 metara. Njih će izbaciti sa Međunarodne svemirske postaje, a na kabelu će biti maleni spremnik koji će se uz pomoć motora kretati duž kabela - baš kao i dizalo. Kamera na satelitima pratit će kretanje 'dizala' u orbiti. Njihov maleni sustav u svemir će poletjeti 11. rujna raketom iz Japana. Mainichi navodi da je i ranije bilo eksperimenata u kojima se kabel postavljao u svemiru, ali ovo je prvi u kojem se duž njega kreće i spremnik i bude li sve uspješno, ovo će biti veliki korak prema izgradnji dizala.

Na projektu sa znanstvenicima iz Shizuoke radi i kompanija Obayashi koja je još prije nekoliko godina razvila dizajn dizala koji bi odjednom mogao voziti 30 ljudi prema svemiru.

U konačnoj viziji svemirsko dizalo bilo bi sustav kojem bi okosnica bio kabel dug 36.000 kilometara i protezao se od Zemlje do postaje u orbiti na kojoj bi bio laboratorij i prostor za život. Dizalo bi imalo šest ovalnih 'vagona' dugih 18 metara i promjera 7,2 metra. Prema svemiru bi se penjalo brzinom od 200 km/h - što je dvostruko brže od današnjih najbržih liftova - međutim put bi do te visine trajao čak 9 dana, prenosi Digital Trends.

I sad dolazimo do glavne stavke ove priče, a to je cijena projekta od 90 milijardi dolara. No, pitanje je tu i izgradnje kabela koji će morati biti iznimno čvrst i koristiti ugljikove nanocijevi te kako zaštititi svemirske putnike od zračenja i udara mikročestica.

Uspiju li znanstvenici u svemu tome, operativni troškovi ovakvog lifta bili bi 100 puta manji od leta shuttlea što bi kroz dulje vrijeme stvorilo ogromne financijske prednosti.