Snorter Bot Token približava se 5 milijuna USD - Može li dostići Banana Gunov 230x vrhunac?

Ovaj završni tjedan ključan je za investitore koji žele osigurati SNORT po jednoj od najnižih mogućih cijena, jer će sljedeća prilika za kupnju vjerojatno biti na burzama po višoj cijeni kada tokeni postanu javno dostupni.

Investitori su privučeni projektovim nativnim tokenom zbog njegove diferencirane arhitekture - utemeljen na Solani, a ipak dizajniran za multichain integraciju - te modela tokena za koji mnogi vjeruju da bi mogao replicirati velike povrate ranijih trading-bot uspješnica poput Banana Gun.

Za kontekst, Banana Gun (BANANA) porastao je s privatnog prikupljanja od 1,2 milijuna USD na tržišnu kapitalizaciju od 276 milijuna USD, što predstavlja zapanjujući 230x flip.

Sada, s Snorter Bot Tokenom koji je već prikupio gotovo 5 milijuna USD, investitori vide sličnu - i potencijalno veću - priliku. SNORT token trenutno je cijene 0,1077 USD, a njegova vrijednost će postupno rasti do kraja pretprodaje.

Snorter Bot ispred Banana Guna u ranoj fazi

Mnogi investitori koji prate pretprodaju Snorter Bot Tokena povukli su paralelu s ranom fazom Banana Guna, primjećujući da dok je Banana Gun prikupio samo 1,2 milijuna USD u privatnoj rundi, Snorter je tu cifru već višestruko premašio - prikupivši gotovo 5 milijuna USD u nešto više od mjesec dana od početka pretprodaje.

Taj ukupni iznos, oko 3,8x Banana Gunovog početnog prikupljanja, pokazuje razinu povjerenja investitora koja se već formira oko Snorterovog ekosustava.

Za usporedbu, Banana Gun je nedavno zabilježio 293 milijuna USD u trgovanju tijekom sedmodnevnog razdoblja, što je pomoglo njegovom nativnom tokenu BANANA da dosegne rekordnih 78,70 USD.

Od privatnog prikupljanja, tržišna vrijednost projekta porasla je oko 230x, dok trenutna tržišna kapitalizacija od 56 milijuna USD i cijena tokena od 14,81 USD još uvijek daje ranim ulagačima povrat od oko 46,7x.

Nasuprot tome, fully diluted valuation Snorter Bota, temeljen na ukupnoj ponudi i trenutnoj cijeni pretprodaje, već je približno jednak trenutnoj tržišnoj kapitalizaciji Banana Guna, čak i prije javnog listinga tokena.

Ta usporedba naglašava potencijalni rast. Ako je Snorter već premašio ranu fazu financiranja Banana Guna prije lansiranja, pitanje je koliko bi njegova tržišna vrijednost mogla porasti kada SNORT počne trgovati na glavnim burzama.

Uz tehnološku prednost koju Snorter Bot donosi u odnosu na Banana Gun, potencijalna razlika između njih mogla bi se dodatno povećati nakon početka trgovanja.

Iskorištavanje Solanine propusnosti - Snorter dodaje moć otkrivanja izvan tradicionalnih botova

Jasna prednost Snorter Bot Tokena nad Banana Gunom leži u njegovoj Solana-native bazi, što omogućuje izuzetno brzu izvršnost bez zagušenja ili visokih naknada za gas koje često opterećuju Ethereum sustave.

Većina vodećih Telegram botova, uključujući Banana Gun i Maestro, i dalje je utemeljena na Ethereumu, i dok su oba proširila na druge mreže, još uvijek su ograničena sporijom propusnošću transakcija glavnog lanca i višim operativnim troškovima.

Prikladnija usporedba za Snorter bila bi Trojan, još jedan bot temeljen na Solani. Međutim, Trojan djeluje isključivo unutar Solana ekosustava, dok je Snorter dizajniran za skaliranje - prvo na Ethereum, a potom ekspanziju na Binance, Polygon i Base.

Za razliku od Banana Guna, koji automatizira izvršenje trgovine nakon što korisnici daju adresu ugovora, Snorter Bot ide korak dalje - otkriva tokene prije nego što postanu trend, filtrira visoko rizične ugovore i isporučuje upozorenja u stvarnom vremenu direktno preko Telegrama.

Snorterova tehnologija djeluje kroz višeslojni inteligentni sustav koji kontinuirano skenira Solanine transakcijske redove, validator feedove i likvidnostne poolove kako bi identificirao nove tokene u stvarnom vremenu.

Ti kandidati se zatim filtriraju kroz automatizirani sustav pametnih ugovora i analize likvidnosti, eliminirajući honeypote, rugove i plitke poolove prije nego što bilo kakvo upozorenje bude poslano. Rezultat je data-driven discovery engine koji omogućuje trgovcima da djeluju na verificiranim prilikama prije nego što ih šire tržište uopće primijeti.

Analitičari predviđaju dvocifrene i trocifrene dobitke dok SNORT približava se debutu na burzama

Uzimajući u obzir snagu financiranja i tehnološke prednosti, lako je razumjeti zašto prognoze cijena za Snorter Bot Token privlače pažnju.

Neki analitičari, poput onih iz InsideBitcoins, predviđaju 30x rast SNORT-a nakon lansiranja - umjerenije od Banana Gunovih 46,7x, ali i dalje znak snažnog povjerenja tržišta.

Drugi, uključujući analitičare iz CryptoNews, prognoziraju maksimum od 1,21 USD ove godine. Po trenutnoj cijeni pretprodaje, to implicira 11,2x potencijalni povrat, čak i prije nego što se uračuna širi tržišni momentum.

Najambicioznija procjena dolazi od Borch Crypto, čiji video postavlja SNORT-ov potencijal na 100x, odražavajući rastući entuzijazam investitora za Telegram trading bot temeljen na Solani.

Iako je taj broj još uvijek ispod Banana Gunovog rasta, ističe sve veća očekivanja da SNORT može slijediti sličnu putanju, pri čemu su trenutne projekcije vjerojatno još konzervativne dok projekt ne pokaže prve live metrike.

Gledajući unaprijed, temeljni faktori tokena mogli bi dodatno podržati rast. SNORT će uskoro otključati funkcije upravljanja i ekskluzivan pristup značajkama, uz svoje trenutne pogodnosti stakinga i snižene naknade za trgovanje - samo 0,85%, najniža među Telegram trading botovima.

Te značajke, u kombinaciji sa snažnom potražnjom u pretprodaji, mogle bi smanjiti cirkulirajuću ponudu i pojačati rast cijene kada token počne trgovati.

Završni tjedan za kupnju SNORT-a

Završni tjedan pretprodaje Snorter Bot Tokena mogao bi odlučiti tko će uhvatiti najveći rast, jer osiguranje tokena sada ostaje jedini način da se kupi po najnižoj dostupnoj cijeni.

Za kupnju, posjetite stranicu Snorter Bot Tokena i kupite SNORT koristeći SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili čak kreditnu karticu.

SNORT tokeni mogu zaraditi 109% dinamičnog APY-a putem projekta native staking protokola.

Za besprijekorno iskustvo, razmislite o korištenju Best Wallet, koji se smatra jednim od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu. Stanja pretprodaje prikazuju se izravno u aplikaciji, claimanje je jednostavno kada tokeni postanu dostupni, a vlasnici dobivaju ekskluzivan pristup novim projektima kroz Upcoming Tokens sekciju Best Walleta.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

Pridružite se zajednici Snorter-a na X i Instagramu.

Posjetite Snorter Token