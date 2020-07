Softverski div vrijedi milijarde: Sve je počelo u Puli, sad imaju 2000 zaposlenih i urede u Indiji

Hrvatska tvrtka prikupila je više od 200 milijuna dolara u prvoj rundi financiranja od investicijskog fonda One Equity Partners...

<p>To je vrlo uspješna kompanija. Očekujem da će postati globalno značajna. Mogu jednom nogom biti u Hrvatskoj, ali to je već sad veliki igrač, rekao je <strong>Damir Novotny</strong>, ekonomski stručnjak.</p><p>Jedna od vodećih IT tvrtki u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe, vodnjanski Infobip, prikupio je više od 200 milijuna dolara u prvoj rundi financiranja od investicijskog fonda One Equity Partners, čime je njihova vrijednost upravo premašila milijardu dolara. Tim će sredstvima dalje financirati svoje širenje u SAD-u kroz potencijalna preuzimanja, piše Reuters.</p><p>- Infobip je time postao prvi hrvatski unicorn, odnosno tvrtka koja nije izlistana na burzi, ali ima vrijednost od milijardu dolara. Upravo to posjedovanje proizvoda potaknulo je taj veliki razvoj. Izlaskom na burzu rapidno će rasti vrijednost dionica, a vlasnici istih će okrupnjavati te dionice - objasnio je Novotny.</p><p>Infobip je prošle godine generirao 602 milijuna eura prihoda, što je rast od 38 posto u odnosu na prošlu godinu. Ukupna količina SMS-ova koje su poslali u travnju značajnije im je porasla u odnosu na veljaču, za oko 20 posto, jer su kompanije pokušale stupiti u kontakt sa svojim kupcima i korisnicima tijekom epidemije korona virusa. Tvrtka je osnovana 2006. godine kao pružatelj usluga i tehnologija za komunikacije tvrtki s kupcima i korisnicima kroz SMS-ove i druge messaging aplikacije (usluge im koriste WhatsApp i Viber, te Uber i Unilever, među ostalima), u svijetu je povezan s više od 600 operatera, a ukupno na šest kontinenata ima zaposlenih više od 2000 ljudi.</p><p>- Ne znam koliko je sad pogodno vrijeme za izlazak na tržište, ali ne očekujem da će kompanija s tim imati poteškoća - rekao je ekonomski stručnjak.</p><h2>Sve je počelo u Puli</h2><p>PULA</p><p>Infobipov globalni rast povezan je s inkubatorom za poduzetnike u Puli, u kojemu je tvrtka počela raditi 2006. godine.</p><h2>Imaju urede i u Africi, ali i u Indiji</h2><p>ZASTUPLJENOST</p><p>U 2017. Infobip ima više ureda u inozemstvu, nego što veleposlanstava i drugih predstavničkih ureda u svijetu ima Hrvatska.</p><h2>Čak 4,7 milijardi ljudi ih koristi</h2><p>SVI IH ŽELE</p><p>Samo u 2018. dvije trećine svjetske populacije, odnosno 4,7 milijardi ljudi, koristilo je Infobipove servise i usluge. A imaju 300.000 klijenata.</p><h2>Ima oko 2000 zaposlenika</h2><p>GIGANT</p><p>Infobip je povezan s više od 600 operatera diljem svijeta, a globalno zapošljavaju više od 2000 ljudi na šest kontinenata.</p>