Sonda ruši rekorde: Najbrži je predmet koji su ljudi napravili

Nakon teleskopskih fotografija koje su prikazale dosad najsitnije detalje Sunca, još jedna sonda oko naše zvijezde srušila je nove rekorde i to brzinske.

Sonda Parker, koju je NASA lansirala 2018. godine postala je najbrži predmet koji su ljudi napravili, ali i najviše se približila Suncu.

Tim najnovijim prolaskom oko Sunca, sonda Parker je srušila i vlastite rekorde koje je ranije postavila. Svemirska letjelica izgrađena je kako bi izdržala visoke temperature vanjske atmosfere Sunca te kako bi na taj način otkrila koje se još tajne kriju u našoj zvijezdi. Instrumenti kojima su je opremili trebali bi astronautima otkriti kako sunčeva korona i solarni vjetrovi utječu na Zemlju, ali i ostatak solarnog sustava.

Uz eksperimente koje obavlja, sonda veličine automobila je u takvoj orbiti koja ju približava Suncu i omogućuje velike brzine, a ove rekorde postavili su u preletu 29. siječnja. Dva dana kasnije sonda se javila signalom koji je znanstvenicima bio znak da je preživjela svoj prolazak iznad Sunca.

#ParkerSolarProbe phoned home! 🛰☝️ Mission controllers at @JHUAPL received a good report from the spacecraft this morning, the first signal from Parker since its close pass by the Sun on Jan. 29. More: https://t.co/refx6OuXOA pic.twitter.com/QarPMxJ7LO