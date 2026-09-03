Sonos uoči IFA-e u Berlinu otkrio novi soundbar i Ace slušalice, a napokon stiže i bolja aplikacija

Sonos je uoči početka sajma IFA u Berlinu predstavio novu generaciju svog softvera za upravljanje audio sustavom, kao i dva nova uređaja. Novi Sonos 27 donosi redizajniranu aplikaciju, podršku za upravljanje sustavom putem različitih AI asistenata te nove mogućnosti povezivanja zvučnika i slušalica.

Istodobno su predstavili Sonos Beam Ultra, novi soundbar srednje veličine, i Sonos Ace Ultra, nove naglavne slušalice koje su snažnije integrirane u Sonosov sustav.

AI upravljanje putem različitih asistenata

Jedna od većih novosti u Sonosu 27 je mogućnost upravljanja sustavom putem različitih AI alata. Tvrtka je predstavila vlastitog asistenta Sonos 27voice, namijenjenog upravljanju glazbom i odabirom sadržaja prema raspoloženju.

Istodobno, Sonos otvara mogućnost povezivanja vanjskih AI asistenata i agenata sa svojim sustavom. Za to je namijenjen Sonos 27mcp, koji omogućuje povezivanje, među ostalim, i s OpenAI-jevim ChatGPT-jem.

To znači da će korisnik, primjerice, moći tijekom razgovora s ChatGPT-jem zatražiti da pusti glazbu u određenoj prostoriji ili na više zvučnika u domu, bez potrebe za prebacivanjem u drugu aplikaciju.

Sonos je najavio i Custom Agents, mogućnost izrade vlastitih AI agenata koji bi mogli imati vlastiti model, osobnost i glas. Ta je funkcionalnost zasad najavljena kao dio budućeg razvoja platforme.

Foto: Sonos

Zvučnici će moći prepoznavati svoj položaj

Sonos 27 donosi i nove mogućnosti povezivanja uređaja kroz tehnologiju koju tvrtka naziva Sonos Fabric. Jedna od novosti je povezivanje slušalica sa Sonosovim sustavom. Sonos Ace Ultra moći će se izravno povezati sa sustavom, što će omogućiti prebacivanje zvuka između slušalica i zvučnika. Funkcija pod nazivom headphone linking u početku će biti dostupna kroz Early Access program.

Druga novost je Sonos Positioning Technology, koja koristi visokofrekventni zvuk za određivanje položaja zvučnika. Sustav prema tome može prilagoditi njegovu ulogu unutar kućnog audio sustava.

Jedna od primjena bit će funkcija portable surrounds. Kompatibilni prijenosni zvučnici moći će se koristiti kao stražnji surround zvučnici nakon što ih korisnik postavi na odgovarajuće mjesto.

Nova aplikacija

Sonos je redizajnirao i aplikaciju za upravljanje svojim uređajima. Nova verzija donosi izmjene navigacije i sučelja s ciljem jednostavnijeg upravljanja sustavom.

Nove mogućnosti aplikacije razvijane su uz povratne informacije Sonosove korisničke zajednice. Osim aplikacije, korisnici će Sonosovim sustavom moći upravljati i putem novog glasovnog asistenta te web sučelja.

Sonos Beam Ultra donosi 7.1.2 Dolby Atmos

Foto: Sonos

Uz softverske novosti predstavljen je i Sonos Beam Ultra, novi soundbar namijenjen korisnicima koji žele kućno kino u kompaktnijem formatu.

Sonos navodi da Beam Ultra podržava 7.1.2 Dolby Atmos i donosi prostorni zvuk u kućište srednje veličine. Više detalja o hardveru i tehničkim mogućnostima tvrtka će objaviti naknadno.

Sonos Ace Ultra

Foto: Sonos

Drugi novi uređaj su Sonos Ace Ultra, naglavne slušalice koje predstavljaju novu generaciju Sonosove audio ponude.

Glavna novost u odnosu na dosadašnju integraciju slušalica sa sustavom je upravo mogućnost izravnog povezivanja s drugim Sonos uređajima. Funkcija headphone linking omogućit će prebacivanje zvuka između obližnjih zvučnika i slušalica.

Ta će mogućnost pri lansiranju biti dostupna kroz Early Access program i bit će ekskluzivna za Ace Ultra.

Kada stižu novosti?

Sonos 27 bit će dostupan kao softverska nadogradnja za uređaje koji koriste Sonos S2, iako neće sve nove funkcije biti dostupne na svim modelima.

Nova navigacija aplikacije počinje se distribuirati 8. rujna, kada kreće i Early Access za Sonos 27mcp. Istog dana trebala bi biti dostupna i funkcija prijenosnih surround zvučnika, i to za Sonos Move 2 i Sonos Play uređaje.

Sonos Beam Ultra i Sonos Ace Ultra od danas su dostupni za prednarudžbu putem Sonosove internetske trgovine i odabranih trgovaca. U redovnu prodaju kreću 29. rujna, kada bi za Ace Ultra trebala biti dostupna i funkcija povezivanja slušalica sa Sonosovim sustavom kroz Early Access.

Sonos će dodatne tehničke detalje o novim uređajima objaviti naknadno.