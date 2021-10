Sony je najavio kako se njihov Player Celebration od ove godine prvi put odvija i u Hrvatskoj i to pod nazivom – Osvoji prijestolje. Radi se o periodu u kojem igrači igranjem igara mogu osvojiti vrijedne nagrade, a za hrvatske igrače traje od 28. listopada do 18. studenog i to u dvije faze.

Prvi dio traje do 1.11. 2021 i sastoji se od tri razine, a u svakoj razini Zajednica igrača, odnosno svi prijavljeni igrači iz zemlje moraju zajedno igrati kako bi došli do ciljanog broja bodova za svaku Razinu (Zajednički Cilj / Community Goals)

Drugi dio traje 17. i 18. studenog, a svaki će sudionik iz zemlje/regije koja sudjeluje imati priliku osvojiti dodatnu nagradu odgovaranjem na pitanja koja će se pojaviti na stranici playstation.com/seize-the-throne

KAKO U PRVOME DIJELU DO NAGRADA?

KAKO U DRUGOME DIJELU DO NAGRADA?

Odgovaranjem na pitanja koja će se pojaviti na stranici playstation.com/seize-the-throne

Iz Sonyja navode da igrači mogu osvojiti PS5, prstenje sa simbolima PlayStationa, slušalice i PS Store kartice...