Span, vodeća i prva privatna hrvatska IT kompanija, na Zagrebačkoj burzi putem Javne ponude do petka, 10. rujna, planira prodati 578.200 vlastitih dionica (29,5 posto) i potom sve dionice, njih ukupno 1.960.000, uvrstiti na Zagrebačku burzu. Ovo je dvanaesta javna ponuda dionica na Zagrebačkoj burzi (ZSE), a prva koja se odnosi na tehnološku tvrtku, prenosi Ekonomski institut.

Span je tehnološka kompanija s rastom poslovnih prihoda od 30 posto u 2020. u odnosu na 2019. godinu te brojnim prilikama za rast, kako kroz nove ideje, tako i kroz širenje poslovanja. Danas je jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan je od najvećih izvoznika koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu.

U prvom krugu Ponude pravo na kupnju dionica, koje nije prenosivo, imaju isključivo zaposlenici i to najviše do ukupno 49.000 ponuđenih dionica, s time da svaki zaposlenik može kupiti najviše 1.500 dionica. U drugom krugu Ponude pravo na kupnju dionica imaju svi ostali ulagatelji (Kvalificirani ulagatelji i Mali ulagatelji), među kojima i svi hrvatski građani, i to do ukupno 529.200 dionica.

Raspon cijene po dionici je od 160 do 175 kuna, što znači da će se ponuđene dionice prodati po cijeni koja neće biti niža od 160 kuna niti viša od 175 kuna po dionici.

- Otkako smo najavili izlazak na Zagrebačku burzu dobivamo puno upita s različitih strana o poslovanju i planovima. Ulagačima se sviđa naša priča i ono što radimo i vjerujem da je uzbudljivo razdoblje pred nama. Dioničari, među kojima i naši zaposlenici, omogućit će nam da ubrzamo organski rast na postojećim tržištima i daljnja širenja na međunarodna tržišta. Mi dajemo garanciju da ćemo ostati sinonim za stručnost, predanost i kvalitetu u stvaranju najboljih IT rješenja za sve naše korisnike - poručio je osnivač i predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović.

Osim ulaganja u obrazovanje svojih stručnjaka, Span ima snažne odnose s vodećim regionalnim obrazovnim institucijama. Svojim radom i kompanijskim vrijednostima, kompanija želi biti primjer odgovornog i održivog poslovanja u Hrvatskoj. Neto prihod od ponude ponuđenih dionica koristiti za rast na postojećim tržištima, širenje poslovanja s ključnim međunarodnim klijentima, širenje na nova tržišta i razvoj digitalne platforme SpanZone, navode u priopćenju.