Četveročlana posada misije Artemis II ući će u povijest kao prva ljudska posada koja će vidjeti daleku, 'tamnu' stranu Mjeseca od misije Apollo 17 davne 1972. godine
SPEKTAKL IZ SVEMIRA Artemis II ispisuje povijest, na 40 minuta će biti bez kontakta sa Zemljom
Zapovjednik misije je iskusni NASA-in astronaut Reid Wiseman. Pilot Victor Glover postat će prva crna osoba koja je sudjelovala u lunarnoj misiji, dok će specijalistica misije Christina Koch biti prva žena. Četvrti član, Jeremy Hansen, prvi je Kanađanin i ujedno prvi ne-Amerikanac koji je otputovao u duboki svemir.
Njihov zadatak nije samo promatranje, već i aktivno testiranje letjelice. Tijekom prethodnih dana misije, astronauti su već provodili ručne manevre kako bi prikupili podatke o upravljačkim sposobnostima Oriona.
Ova misija otvara put za Artemis III, koja planira slijetanje na Mjesec, dok bi Artemis IV, planiran za 2028. godinu, trebao započeti s izgradnjom trajne baze na Mjesečevom južnom polu. Nakon uspješnog preleta, posada Artemis II započet će svoj trodnevni povratak prema Zemlji. Slijetanje kapsule Orion u Tihi ocean uz obalu San Diega očekuje se u petak, 10. travnja.
Najnapetiji dio današnjeg dana bit će privremeni gubitak komunikacije s kontrolom misije u Houstonu. Dok Orion bude prolazio iza Mjeseca, radio signali bit će blokirani otprilike 40 minuta. U tom će razdoblju posada biti potpuno sama, odsječena od ostatka čovječanstva.
Upravo tijekom te radijske tišine dogodit će se dva ključna događaja: najbliži prilaz Mjesecu na udaljenosti od oko 7400 kilometara i obaranje spomenutog rekorda udaljenosti. Nakon što letjelica ponovno izroni iza Mjeseca, kontrola misije s nestrpljenjem će čekati ponovnu uspostavu veze.
Misija, koja je lansirana 1. travnja s Kennedy Space Centra na Floridi, ušla je u svoju najuzbudljiviju fazu. Iako Artemis II neće sletjeti, ovaj desetodnevni let ključan je test za sve sustave svemirske letjelice Orion, od sustava za održavanje života do navigacije i pogona, kako bi se potvrdilo da je sve spremno za buduće, još kompleksnije misije.
Današnji dan, šesti dan misije, ispunjen je povijesnim trenucima. Cjelodnevni prijenos događaja dostupan je uživo na NASA-inim kanalima, a svi koji žele mogu pratiti točnu poziciju letjelice u stvarnom vremenu putem NASA-ine stranice Artemis Real-time Orbit Website (AROW).
Glavni događaj je sedmosatno razdoblje promatranja Mjeseca koje počinje u poslijepodnevnim satima. Budući da je prostor uz prozore Oriona ograničen, posada će se izmjenjivati u parovima.
Dok će dvoje astronauta promatrati i fotografirati površinu, drugo dvoje će vježbati ili obavljati druge zadatke. Na popisu zadataka nalazi se dokumentiranje specifičnih kratera, drevnih tokova lave i geoloških formacija koje bi znanstvenicima mogle otkriti nove spoznaje o formiranju Sunčevog sustava.
Nakon više od pola stoljeća, čovječanstvo se danas vraća u duboki svemir.
Četveročlana posada misije Artemis II, koju čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije, ući će u povijest kao prva ljudska posada koja će vidjeti daleku stranu Mjeseca od misije Apollo 17 davne 1972. godine.
Njihova letjelica Orion danas će proletjeti pored Mjeseca, oboriti rekord u udaljenosti od Zemlje i provesti ključna testiranja koja utiru put budućem slijetanju na Mjesečevu površinu.