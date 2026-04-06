SPEKTAKL IZ SVEMIRA Artemis II ispisuje povijest, na 40 minuta će biti bez kontakta sa Zemljom

PIONIRI NOVE SVEMIRSKE ERE

Zapovjednik misije je iskusni NASA-in astronaut Reid Wiseman. Pilot Victor Glover postat će prva crna osoba koja je sudjelovala u lunarnoj misiji, dok će specijalistica misije Christina Koch biti prva žena. Četvrti član, Jeremy Hansen, prvi je Kanađanin i ujedno prvi ne-Amerikanac koji je otputovao u duboki svemir.

Njihov zadatak nije samo promatranje, već i aktivno testiranje letjelice. Tijekom prethodnih dana misije, astronauti su već provodili ručne manevre kako bi prikupili podatke o upravljačkim sposobnostima Oriona.

Ova misija otvara put za Artemis III, koja planira slijetanje na Mjesec, dok bi Artemis IV, planiran za 2028. godinu, trebao započeti s izgradnjom trajne baze na Mjesečevom južnom polu. Nakon uspješnog preleta, posada Artemis II započet će svoj trodnevni povratak prema Zemlji. Slijetanje kapsule Orion u Tihi ocean uz obalu San Diega očekuje se u petak, 10. travnja.