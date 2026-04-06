Obavijesti

Tech

Komentari 6
PRATITE UŽIVO

SPEKTAKL IZ SVEMIRA Artemis II ispisuje povijest, na 40 minuta će biti bez kontakta sa Zemljom

Piše 24sata, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
SPEKTAKL IZ SVEMIRA Artemis II ispisuje povijest, na 40 minuta će biti bez kontakta sa Zemljom
38
Foto: NASA TV

Četveročlana posada misije Artemis II ući će u povijest kao prva ljudska posada koja će vidjeti daleku, 'tamnu' stranu Mjeseca od misije Apollo 17 davne 1972. godine

PRATITE UŽIVO:

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
PIONIRI NOVE SVEMIRSKE ERE

Zapovjednik misije je iskusni NASA-in astronaut Reid Wiseman. Pilot Victor Glover postat će prva crna osoba koja je sudjelovala u lunarnoj misiji, dok će specijalistica misije Christina Koch biti prva žena. Četvrti član, Jeremy Hansen, prvi je Kanađanin i ujedno prvi ne-Amerikanac koji je otputovao u duboki svemir.

Njihov zadatak nije samo promatranje, već i aktivno testiranje letjelice. Tijekom prethodnih dana misije, astronauti su već provodili ručne manevre kako bi prikupili podatke o upravljačkim sposobnostima Oriona.

24sata

Ova misija otvara put za Artemis III, koja planira slijetanje na Mjesec, dok bi Artemis IV, planiran za 2028. godinu, trebao započeti s izgradnjom trajne baze na Mjesečevom južnom polu. Nakon uspješnog preleta, posada Artemis II započet će svoj trodnevni povratak prema Zemlji. Slijetanje kapsule Orion u Tihi ocean uz obalu San Diega očekuje se u petak, 10. travnja.

40 MINUTA NAPETE TIŠINE

Najnapetiji dio današnjeg dana bit će privremeni gubitak komunikacije s kontrolom misije u Houstonu. Dok Orion bude prolazio iza Mjeseca, radio signali bit će blokirani otprilike 40 minuta. U tom će razdoblju posada biti potpuno sama, odsječena od ostatka čovječanstva.

24sata
Foto: NASA

Upravo tijekom te radijske tišine dogodit će se dva ključna događaja: najbliži prilaz Mjesecu na udaljenosti od oko 7400 kilometara i obaranje spomenutog rekorda udaljenosti. Nakon što letjelica ponovno izroni iza Mjeseca, kontrola misije s nestrpljenjem će čekati ponovnu uspostavu veze.

'TAMNA' STRANA MJESECA

Misija, koja je lansirana 1. travnja s Kennedy Space Centra na Floridi, ušla je u svoju najuzbudljiviju fazu. Iako Artemis II neće sletjeti, ovaj desetodnevni let ključan je test za sve sustave svemirske letjelice Orion, od sustava za održavanje života do navigacije i pogona, kako bi se potvrdilo da je sve spremno za buduće, još kompleksnije misije.

24sata
Foto: Steve Nesius

Današnji dan, šesti dan misije, ispunjen je povijesnim trenucima. Cjelodnevni prijenos događaja dostupan je uživo na NASA-inim kanalima, a svi koji žele mogu pratiti točnu poziciju letjelice u stvarnom vremenu putem NASA-ine stranice Artemis Real-time Orbit Website (AROW).

Glavni događaj je sedmosatno razdoblje promatranja Mjeseca koje počinje u poslijepodnevnim satima. Budući da je prostor uz prozore Oriona ograničen, posada će se izmjenjivati u parovima.

24sata
Foto: NASA TV

Dok će dvoje astronauta promatrati i fotografirati površinu, drugo dvoje će vježbati ili obavljati druge zadatke. Na popisu zadataka nalazi se dokumentiranje specifičnih kratera, drevnih tokova lave i geoloških formacija koje bi znanstvenicima mogle otkriti nove spoznaje o formiranju Sunčevog sustava.

DAN ZA POVIJEST

Nakon više od pola stoljeća, čovječanstvo se danas vraća u duboki svemir.

Četveročlana posada misije Artemis II, koju čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije, ući će u povijest kao prva ljudska posada koja će vidjeti daleku stranu Mjeseca od misije Apollo 17 davne 1972. godine.

Njihova letjelica Orion danas će proletjeti pored Mjeseca, oboriti rekord u udaljenosti od Zemlje i provesti ključna testiranja koja utiru put budućem slijetanju na Mjesečevu površinu.

Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026