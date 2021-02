Bit će to sedam minuta terora. Tako su NASA-ini inženjeri opisali ono što ih čeka u četvrtak malo prije 22 sata, kad bi se na Mars, točnije u krater Jezero, trebao spustiti rover Perseverance.

POGLEDAJTE VIDEO:

To je peti rover koji NASA šalje na “crveni planet”. Na put od Zemlje do Marsa, dug više od 460 milijuna kilometara, krenuo je 30. srpnja prošle godine. Kroz svemir je putovao brzinom većom od 70.000 kilometara na sat i sad je konačno došlo do finalne i ključne faze tog putovanja.

- Neće to biti nimalo lako. Inženjeri i znanstvenici imat će pune ruke posla da ga spuste u krater - objasnio je Thomas Zurbuchen, administrator u glavnom odjelu znanstvene misije u Washingtonu.

Spuštanje rovera na Mars ključna je faza jer je rizik golem. Prema podacima koje je objavila NASA, samo 50 posto svih prijašnjih pokušaja spuštanja na Mars prošlo je uspješno, a ovaj put u prilog im ne ide niti to što rover Perseverance spuštaju na prilično grub teren.

- To je najizazovniji teren na Marsu na koji smo se do sada pokušali spustiti. Ondje se nalaze mnoge udubine, izbočenja, dine, stijene, čak i litice. Bit će to izuzetno kompleksna koreografija slijetanja. Svaka stavka te kompleksne koreografije mora biti izvedena savršeno - objasnila je zamjenica voditeljice projekta Jennifer Trosper.

A ta koreografija trebala bi početi u četvrtak oko 21.38 sati prema hrvatskom vremenu. Tad će se od kapsule s roverom odvojiti dio letjelice koji ju je pogonio svih ovih šest i pol mjeseci. Deset minuta poslije toga kapsula bi trebala ući u Marsovu atmosferu brzinom od oko 19.500 kilometara na sat. Zbog tolike brzine prilikom ulaska u atmosferu dolazi do trenja te će se gotovo cijela kapsula zagrijati na 1300 Celzijevih stupnjeva, procjenjuju stručnjaci.

Oko 21.52 aktivirat će se padobran, a u tom trenutku odvojit će se dio kapsule koji ju je štitio od velikih toplina. Dvije minute nakon toga odvojit će se i stražnji dio kapsule s padobranom, a aktivirat će se maleni mlazni pogon koji bi trebao usporiti rover te ga dovesti na mjesto slijetanja. U 21.55 sati, procjenjuju stručnjaci, rover Perseverance stići će u svoj novi dom. Odmah će ga početi istraživati.

- Perseverance je NASA-ina najambicioznija rover-misija na Marsu dosad. Znanstveno se fokusira na otkrivanje je li ikad na Marsu postojao život - istaknuo je Zurbuchen.

Upravo ga zato spuštaju na krater Jezero, za koji vjeruju da je nekad bilo - jezero. Pretpostavljaju da su se u njega slijevale rijeke prije nekoliko milijuna godina te da bi upravo ondje mogli pronaći tragove života ako je nekad postojao. To nam je i prošle godine objasnila Sarah Milkovich, znanstvenica hrvatskih korijena, koja je i pomoćnica upravitelja znanstvenih operacija za cjelokupnu misiju “Mars 2020”, u okviru koje su i lansirali rover Perseverance.

- Nadamo se da ćemo uspjeti proučiti sastav tla i stijena u podnožju kratera koji je star oko 3,5 milijardi godina. Mi desetljećima istražujemo Mars i smatramo da su prapovijesni Mars i prapovijesna Zemlja bili zapravo vrlo slični. U to vrijeme život je prvo evoluirao na Zemlji pa se pitamo je li možda mogao evoluirati i na Marsu - objasnila nam je Sarah.

Iako će istraživanje tragova života na “crvenom planetu” biti primarna misija za znanstvenike i rover, nadamo se da će uhvatiti vremena i roveru na Marsu pustiti pjesmu Miše Kovača “Poljubi zemlju”.

Podsjetimo, 24sata su prije nekoliko godina poslala zahtjev NASA-i da pusti tu pjesmu roverima za dobro jutro jer su upravo tu tradiciju i održavali znanstvenici. Obećali su tad ispuniti naš zahtjev, ali nažalost, tradicija je prekinuta. Prošle godine Sarah nam je obećala da će njezin rover dobiti Mišinu pjesmu čim opet pokrenu tradiciju puštanja pjesama roverima za dobro jutro.

MISIJA NA MARSU

Slijetanje u krater Jezero

Taj krater je nekad stvarno i bio jezero. Stručnjaci su razmišljali kako ga nazvati, pogledali su rječnik pa malo zemaljske karte i našli općinu Jezero u BiH. Tako je krater i dobio ime po toj općini.

Korak 1 - Pronalazak stijena:

Čim se osposobi nakon slijetanja, rover Perseverance krenut će u svoju misiju. Znanstvenici će pomoću njega odrediti koje stijene točno treba istraživati u krateru Jezero. Naime, stijene, pogotovo one koje su se formirale u vodi, mogu biti kemijski temelj za život, a mogu i sadržavati tragove života milijardama godina. Rover će potom bušiti takve stijene.

Korak 2 - Sakupljanje uzoraka:

Roverova bušilica probijat će oko pet centimetara u stijene. Nakon bušenja rover će komade stijena sakupljati u posebne cijevi.

Korak 3 - Osiguranje uzoraka:

Svaki uzeti uzorak mora biti sigurno pohranjen. Svaka cijev s uzorkom mora biti hermetički zatvorena i osigurana te mora težiti najviše 15 grama.

Korak 4 - Prijevoz uzoraka:

Nakon osiguranja uzoraka rover će svaku cijev pohraniti u svoj “prtljažni prostor” te će ga prevoziti sve dok znanstvenici ne odrede gdje će ih pohraniti.

Korak 5 - Pohrana uzoraka:

Uzorke će rover prema navođenju znanstvenika pohraniti u površinu Marsa, i to na strateškim pozicijama. Potom je cilj zabilježiti točnu lokaciju tih uzoraka kako bi neka od budućih, naprednijih, misija mogla pronaći te uzorke i donijeti ih na Zemlju