Huawei je nedavno predstavio novi MateBook 14s, prijenosnik opremljen nizom aduta s kojima se želi nositi s rivalima poput MacBook Aira/Pro ili Della XPS 15, a dolazi s ipak nešto povoljnijom cijenom od MateBook X Pro2 modela.

Mi smo se tijekom nekoliko dana družili s varijantom koju je pogonio Intel i5-11300H (3,10 GHz), zajedno sa 16 GB RAM-a i SSD-om od 512GB.

Laptop s ekranom od 14,2 inča izrađen je od aluminija i težak tek 1,43 kg, a završna obrada je fantastična i čim krenete raditi na njemu, imate osjećaj da je ovo premium uređaj, kao i ostali Huawei uređaji iz 'Mate' linije. Tako i dizajnom podsjeća na ostale MateBook prijenosnike. Tipkovnica je dovoljno prostrana, s hodom tipki od 1,5 mm i Huaweijevim 'Soft-landing' dizajnom, a testni je model imao internacionalnu varijantu. Touchpad je velik i njime se lako barata, ali nema jasno odvojene lijeve i desne tipke što može biti nezgodno, ako niste baš najspretniji. Uz to, ovisno o položaju u kojem radite (kauč, krevet, radni stol...), lako možete dlanom povlačiti preko trackpada pa može malo smetati u radu. U desnom kutu nalazi se tipka za uključivanje koja je odvojena od tipkovnice, a ona služi i kao senzor otiska prsta za dodatnu sigurnost. Odlična stvar koje ovdje nema, to je nespretno smještena kamera koja je na nekim modelima bila između funkcijskih tipki. Ovdje je ona na svom prirodnom mjestu iznad ekrana. Što se portova tiče, tu su dva USB-C ulaza, jedan je i za punjenje, klasični USB, konektor za slušalice i HDMI. No, u današnjem svijetu bežičnih dodataka to više i nije prepreka, a oni koji su duboko u Huawei ekosustavu ovdje će i dodatno profitirati.

Ekran je jedan od najjačih aduta ovog laptopa. Panel od 14,2 inča ima rezoluciju od 2520x1680p (označava se i kao 2.5K ekran) i format slike 3:2, što će cijeniti oni kojima treba više prostora za rad. Osvježenje od 90 Hz nije u startu uključeno, već ga možete kroz postavke aktivirati za glatki prikaz svih animacija u Windowsima. Iako se ne radi o gaming stroju, manje zahtjevne igre ćete moći igrati s većim brojem sličica u sekundi. I da, ekran je osjetljiv na dodir. A to znači da se morate pripremiti da ćete često brisati laptop sa svih strana kako bi uklonili vaše otiske. Web kamera snima 720p video, no ono što će poboljšati vaše Teams ili Zoom pozive su četiri mikrofona i AI filtriranje pozadinske buke. Što se samih zvučnika tiče, njih su četiri i za laptop su prilično glasni i jasni i dobro će poslužiti za gledanje Netflixa u krevetu.

Touchpad radi i kao NFC koji će vam olakšati pristup Huawei Share opciji, odnosno brzopoteznom uparivanju Huawei uređaja, što će vam olakšati dijeljenje datoteka i dokumenata s telefona na laptop. Nevjerojatno je koliko je lako na ovaj način s telefona prebaciti sliku, u odnosu na metodu spoji kabel, otvori folder i skrolaj kroz 1000 različitih fotki i čekaj da se sve učitaju... No Huawei Share i suradnja unutar tog ekosustava idu i dalje pa omogućuju da recimo tablet koristite kao dodatni ekran. Ili jednostavno da vam je telefon na ekranu računala uz brzi pristup dokumentima i svemu u oba smjera.

Kao što smo spomenuli, ovo nije gaming stroj, za grafiku je zadužena integrirana Intel Xe grafika, ali povremeno igranje manje zahtjevnih naslova neće biti problem. Sam laptop prilično je tih, a za hlađenje je zadužen Huaweijev 'Shark fin sustav', no sam laptop se tijekom prosječnog rada znao zagrijati.

Punjač od 90W koji dolazi uz laptop iznimno je brz, a nekih 15-ak minuta na punjaču, osigurat će vam još tri sata rada. Kapacitet baterije je 60Wh, što bi trebalo u praksi biti dovoljno za cijeli dan rada, surfanja i pisanja.

Inače, Huawei kupcima novog MateBooka 14s poklanja ruksak za prijenosno računalo i Huawei bluetooth miš, a preporučena cijena MateBooka je od 9999 kuna - ovisno o verziji.