Uoči javne aukcije za frekvencijski spektar namijenjen pružanju usluga na 5G mreži, demonstrirana je njezina primjena u svrhu automatizacije i robotizacije u industriji. Robot Gideon Brothersa za prijevoz tereta do jedne tone povezan pravom, gigabitnom A1 5G mrežom obavljao je zadatke prijenosa tereta, izbjegavanja prepreka i ljudi. Upravo će primjenom 5G mreže, koja je visokog kapaciteta, pouzdanosti i iznimno niske latencije od svega nekoliko milisekundi, stotine i tisuće takvih robota koordinirano i autonomno upravljati modernim skladištima i industrijskim pogonima što predstavlja bit 4. industrijske revolucije.

Procesi kakve danas poznajemo u industriji uspostavljali su se i optimizirali desetljećima. Pojavom autonomnih mobilnih robota pokrenuta je nova faza reorganizacije procesa u industriji. Josip Ćesić, voditelj razvoja autonomnih tehnologija i suosnivač Gideon Brothersa objasnio je da će primjenom 5G tehnologije roboti moći u potpunosti ispuniti svoj potencijal. Međusobnim povezivanjem, planiranjem i koordinacijom bit će dinamičniji i fleksibilniji.

- Naši se autonomni mobilni roboti zasnivaju na korištenju tehnologije umjetne inteligencije i 3D-vizualne percepcije koje, zajednički omogućuju robotima da budu svjesni svoje okoline, ljudi, prepreka i drugih strojeva. Uz to, samostalno navigiraju po često nestrukturiranim okruženjima i adekvatno reagiraju na promjene u okolini, unutar skladišta i tvornica, ali i na otvorenom prostoru“. To uvelike doprinosi optimizaciji poslovnih procesa te sigurnosti radnika i druge opreme, nadovezao se voditelj robotičko-hardverskog razvoja i suosnivač Gideon Brothersa, Edin Kočo te dodao: „Vjerujemo da će 5G tehnologija biti važan faktor u ostvarivanju naše vizije da, zajedno s kupcima, kreiramo pametne logističke centre koji će biti u mogućnosti razmjenjivati informacije u realnom vremenu i tako stalno optimizirati svoje poslovanje, omogućujući suradnju između ljudi i robota, ali i robota međusobno te drugih pametnih uređaja“.

Na testnom poligonu Gideon Brothers omogućena je najmodernija pristupna tehnologija – gigabitna, indoor A1 5G mreža u frekvencijskom području od 3,5 GHz.

Uz optičku mrežu, 5G se smatra jednom od temeljnih infrastruktura za digitalizaciju i Industriju 4.0.

- Zahvaljujući gigabitnim brzinama prijenosa podataka, značajno većem kapacitetu povezivanja uređaja nego što je to do sada bilo moguće te latenciji od svega nekoliko milisekundi doći će do masovne automatizacije i robotizacije u industriji - naglašava glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije A1 Hrvatska Tomislav Makar. Dodaje, da sve to vodi ubrzanju proizvodnje i smanjenju troškova, odnosno efikasnijem poslovanju: „Prilika je to za Hrvatsku da se ubrzanom digitalizacijom prometne u predvodnika industrijske revolucije i postane globalno konkurentna. Gideon Brothers ogledni su primjer kako domaći, inovativni startupi mogu postati svjetski respektabilne kompanije. Zahvaljujući njihovoj tehnologiji i A1 5G mreži i druge će domaće industrije imati priliku unaprijediti svoje poslovanje i logističke procese“.

5G tehnologija će otvoriti neslućene mogućnosti primjene robota u hibridnim sustavima gdje ljudi i roboti rade zajedno i nadopunjuju se. Bit će to prava prekretnica za robotsku industriju i kvalitetan suživot ljudi i strojeva. Prema vodećoj svjetskoj logističkoj kompaniji DHL-u, primjenom IoT tehnologija otvorit će se 1,65 bilijuna eura prilika u toj industriji na globalnoj razini. Upravo primjenu 5G mreže naglašavaju kao ključnu za obradu velike količine podataka, njihovu pravovremenu analitiku uz primjenu umjetne inteligencije. Uz primjenu autonomnih vozila, za krajnje korisnike to će značiti praćenje pošiljke u realnom vremenu te brzu i pouzdanu dostavu.