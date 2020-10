Štedljivi i vrlo brzi Citroën C5 Aircross stiže na hrvatsko tržište

Od polovice listopada na našem se tržištu počinje prodavati najštedljiviji i najbrži SUV u povijesti Citroëna. Riječ je o plug-in hibridu s benzinskim motorom i 225 KS, no performanse su mnogo bolje od očekivanih

<p>Novi C5 Aircross Hybrid na hrvatsko tržište stiže od 15. listopada. On će cijenom, ali i performansama predstavljati vrh ponude ovog francuskog proizvođača.</p><p>Za pogon SUV-a zadužen je plug-in hibridni sustav sa 1,6 litarskim benzinskim turbomotorom, električnim motorom i elektrificiranim automatskim mjenjačem s osam brzina. Benzinski motor razvija maksimalnih 180 KS, a električni dodatnih 109 KS dok je ukupna snaga sustava 225 KS. No performanse ovog automobila mnogo su bolje nego što sugerira ta snaga. Ubrzanja su strelovita i do 100 km/h auto stiže za sportskih 5,9 sekundi. Maksimalna brzina iznosi 235 km/h.</p><p>Uz sve to novi Citroën je i prilično štedljiv. Zahvaljujući bateriji kapaciteta 13,2 kWh, auto ima električni doseg 50 kilometara, a deklarirana tvornička potrošnja goriva je 1,7 l/100 km. Naravno, na kraćim relacijama uz redovito punjenje baterije može se trošiti i puno manje benzina, a na dužim putovanjima osjetno više. Punjenje baterije ovisno o priključku traje od 4 do 6 sati.</p><p>Automobil je unatoč dodatnom motoru i bateriji u kabini jednako prostran kao i ostale verzije C5 Aircrossa, dok u prtljažnik ovisno o položaju kliznih sjedala stane 460 do 600 litara.</p><p>Kako po svemu drugo, C5 Aircross se i cijenom smjestio na vrh ponude Citroëna. Automobil uz paket opreme Feel košta 307.017 kuna što je 57.000 kuna skuplje od cijene dizelaša sa istom opremom i 177 KS. No hibrid je izrazito brži i osjetno štedljiviji auto. Skuplja verzija s opremom Shine košta 326.747 kuna. Citroën za razliku od Peugeota i Opela neće nuditi verziju s 300 KS i pogonom na sve kotače. </p>