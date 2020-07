Stigao je VW T-Roc najneobičniji kabriolet na našem tržištu

Novi VW-ov kabrio je prvi kompaktni SUV na svijetu bez krova. Takva kombinacija je novi pristup u svijetu kabrioleta, klasi koja posljednjih godina ima sve manje predstavnika

<p>U kategoriji kabrioleta, koja je posljednjih godina sve manja, VW je pokušao novi pristup. Pretvorili su jedan od najpopularnijih kompaktnih SUV-ova u kabriolet i tako stvorili jedinstveni auto na tržištu koji je sada stigao na naše tržište.</p><p>T-Roc Cabrio ima manje mjesta u unutrašnjosti od klasičnog T-Roca te ga VW definira kao auto s 2+2 sjedala. U prtljažnik stane skromnih 280 litara, no auto ima i praktične strane. Nasloni sjedala mogu se preklopiti, što je prilično neobično za kabriolet, kao i kuka za vuču koju je moguće naručiti uz T-Roc Cabrio.</p><p>Krov se električno otvara za devet, a zatvara za 11 sekundi, a sve to je moguće i u vožnji do 30 km/h. Volkswagen T-Roc Cabrio za sada se nudi sa samo jednim motorom, 1,5 TSI benzincem sa 150 KS, koji je moguće kombinirati s ručnim i DSG mjenjačem. Nude se dvije razine opreme, Style i R-Line. Osnovna cijena novog kabrioleta je 252.456 kuna.</p>