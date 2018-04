Stigao novi Gmail: Sigurniji je i pametniji, a ovako se aktivira

Gmail je svima prilično dobro poznat, a jedan od razloga je i taj što se nije puno mijenjao proteklih godina. No u Googleu su odlučili da je vrijeme za veliki redizajn, ali su dodali i niz mogućnosti koje bi trebale olakšati rad i ponuditi sigurnije slanje mailova.

Jedna od glavnih značajki su akcije koje bi trebale 'oživjeti' sami izgled Gmaila, odnosno smanjiti broj nepotrebnih klikova i pretvoriti dosadno slanje pošte u interaktivnije iskustvo.

via GIPHY

Sada ćete puno više toga s porukom moći obaviti bez da ste ju uopće otvorili. Kad dođete nad poruku imat ćete novi izbornik kojim ćete moći obaviti niz radnji s porukom, ali i dokumentima koji su vam stigli uz nju.

Google će vas i podsjetiti da imate poruke koje niste taknuli danima kako bi bili sigurni da slučajno ne propustite nešto važno.

Foto: Google

Pametni odgovori koji su već neko vrijeme prisutni na mobitelima sada stižu i na web verziju Gmaila, a omogućuju brz i jednostavan odgovor na poruke klikom na jedan od Googleovih prijedloga.

Poruke će sada biti i sigurnije. Ako ne želite da netko dalje proslijedi, kopira, skine ili isprinta podatke iz vašeg maila, to ćete moći uključiti. Isto tako, moći ćete uključiti i opciju da se vaš mail izbriše nakon nekog vremena, kao što se to događa s porukama na Snapchatu ili u Instagram pričama. Tim osjetljivim porukama možete dodati i verifikaciju u dva stupnja, što znači da će onaj kome ste poslali mail morati utipkati kod koji će dobiti preko poruke.

Foto: Google

Sada će biti i puno vidljivije kad vam je stigla potencijalno opasna poruka.

No ne stižu sve opcije odmah na lansiranju. Pametni odgovori i nova alatna traka su među prvima.

Kako to aktivirati?

Klikom na kotačić (Postavke) u gornjem desnom kutu ekrana trebali bi vidjeti opciju Try the new Gmail (Isprobaj novi Gmail), no ne stiže svima u isto vrijeme.