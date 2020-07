Stigao Twingo Z.E., najjeftiniji električni auto na našem tržištu

Twingo je stigao tik prije dodjele poticaja i mogao bi biti pravi hit jer uz državnih '40% popusta' njegova cijena iznosi samo 84.900 kuna. Time je Twingo uvjerljivo najjeftiniji električni auto u Hrvatskoj

<p>S Cijenom od 139.200 kuna Twingo je uvjerljivo najjeftiniji električni automobil kojeg se može kupiti u Hrvatskoj. Povoljnija je bila jedino Škoda Citigo iV, no ona je rasprodana i ove je godine više neće biti u ponudi u Hrvatskoj. Uračunamo li maksimalnih 40 posto poticaja u cijenu novog Twinga ispada da se on može dobiti za 84.900 kuna, iznos koji je samo malo viši od onog koji Renault traži za usporedivi benzinski Twingo. Twingo je tako uz uračunate poticaje, više od 20.000 kuna jeftiniji od najbližeg konkurenta, malog Smarta ForTwo. </p><p>Twingo je prilično skromniji auto od tipičnih električnih auta koji se nude u Hrvatskoj, no valja uzeti u obzir da većina njih i uz poticaje stoji najmanje dvostruko više od Twinga. Pokreče ga motor snage 81 KS, i okretnog momenta 160 Nm, što ej i više nego dovoljno za ovaj auto. Ubrzanje do 100 km/h traje solidnih 11,2 sekunde, no do 50 km/h auto stiže već za 4,2 sekunde. maksimalna brzina je ograničena na 135 km/h.</p><p>Baterija je prilično malog kapaciteta, 22 kWh što je dovoljno za doseg po WLTP-U od 190 km. Baterija se ne može puniti na brzim punionicama s istosmjernom strujom već samo na brzim punionicama s izmjeničnom strujom, no i to je, s obzirom na mali kapacitet dovoljno. Naime, na takvom brzom punjaču od 22 kWh baterija će biti puna za samo 63 minute. </p><p>Oprema novog Twinga je siromašna, u njoj nema ni klime za koju se treba nadoplatiti 5290 kuna, zato su mnogo bolji izbor bolje opremljene varijante. Zbog njihove više cijene moguće je na njih dobiti veći poticaj pa razlika u cijeni nije tako velika kao u cjeniku. Naime, redovna cijena verzije Zen je 153.200 kuna, a najbogatije Intense 168.200 kuna, Uz 40 posto poticaja oni stoje 92.000, odnosno 101.000 kuna. </p>