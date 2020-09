Stigla je nova generacija najslavnijeg modela BMW-a

BMW M3 i M4 će imati 480 KS, no nudit će se još snažnija i brža verzija Competition. Performanse oduzimaju dah. Snažniji modeli s 510 KS do 100 km/h ubrzaju za samo 3,9 sekundi

<p>BMW je 35 godina nakon primjere prvog M3 predstavio novu generaciju sportskog automobila koji ga je proslavio diljem svijeta. Legendarni M3 i M4 (coupe verzija) u novoj generaciji, poput svih novih modela BMW-a, imaju ogromnu masku po kojoj se već na prvi pogled razlikuju od prethodnika. </p><p>Nova generacija legendarnih BMW-a puca od snage, a čitav niz brižno osmišljenih detalja trebali bi biti jamstvo da je auto i među najbržima u svojoj klasi. Tako je krov automobil izrađen od plastike ojačane karbonskim vlaknima, dok je karoserija prepuna posebnih aerodinamičkih detalja koji omogućavaju bolje prianjanje na cestu. </p><p>Auto ima šesterocilindrični redni motor obujma tri litre koji se nudi u dvije različite snage. Obični M3 i M4 tako razvijaju 480 KS i 550 Nm, a Competition verzije čak 510 KS i 650 Nm. Ova verzija motora može se 'vrtjeti' do čak 7200 o/min. Za odličan zvuk zadužen je ispušni sustav s četiri cijevi koje imaju promjer 10 cm. U ispušni sustav su, naravno, ugrađene klapne pomoću kojih se ton i glasnoća zvuka iz njega može regulirati. </p><p>Performanse oduzimaju dah. Već osnovni M3 i M4 do 100 km/h ubrzaju za 4,2 sekunde, a do 200 km/h za 13,7 sekundi. Snažnijem modelu do 100 km/h treba samo 3,9 sekundi, a do 200 km/h 12,5 sekundi. Maksimalna brzina je ograničena na 250 km/h no moguće je kupiti dodatni paket M Driver’s Package kojim se ona povećava na 290 km/h.</p><p>Prava rijetkost u ovoj klasi automobila je ručni mjenjač. On ima šest brzina i serijski dolazi uz osnovni M3 i M4. Competition modeli imaju automatski mjenjač s osam brzina. Pogon svih modela je je na stražnje kotače, a od iduće bi godine prvi puta u povijesti M3 i M4 trebao postati dostupan i pogon na sve kotače. </p><p>Proizvodnja novih M3 i M4 započinje u studenom 2020. godine, a u prodajne salone diljem Europe automobili bi trebali doći u ožujku 2021. godine. Iz BMW-a se po pitanju cijena još nisu izjasnili. </p><p> </p>