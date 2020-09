Stigla najava za Serious Sam 4: 'Htjeli smo postići atmosferu'

<p>Igrica Serious Sam 4 hrvatske kompanije Croteam izlazi 24. rujna 2020., a po prvi put u povijesti Serious Sam serijala igrica je uoči izlaska za javnost dobila i najavu svoje priče koja bi trebala dovesti cijeli serijal na potpuno novu razinu.</p><p>Priča se temelji na prkosu zlom vanzemaljskom bogu koji želi okončati život na zemlji.</p><p>- Prvo što smo trebali napraviti je uvjeriti se da je to priča za Serious Sam kako bismo stavili igricu u pravu atmosferu. Treba biti smiješno, ali ne parodija. Ova igrica će zahtjevati strateški pristup. Protivnici su kaotični i smotani, ali ne glupi. To smo htjeli postići - rekli su Jonas i Verena Kyratzes iz Croteama.</p><p>Najavu pogledajte ovdje:</p>