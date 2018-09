Stiže mobilna epidemija: Svaki drugi poziv bit će neka prevara

Gotovo polovica svih poziva na mobilne telefone u sljedećoj godini bit će lažno, pokazuje novo istraživanje.

Robotski pozivi i telefonske podvale eksplodirale su proteklih godina, sa 3,7 posto u prošloj na 29,2 posto u ovoj godini. Nastavi li se taj trend, procjena je kako će 44,6 posto svih poziva početkom sljedeće godine dolaziti od prevaranata.

Za ovu procjenu je zaslužna američka tvrtka First Orion, koja razvija sustav za prepoznavanje pozivatelja i otkrivanje prevara. Oni navode kako su takve telefonske prevare dovele do toga da se ljudi više ni ne javljaju na pozive, ako ne znaju tko ih zove s druge strane.

Charles Morgan iz First Oriona navodi kako epidemija prevarantskih poziva poprima sve veće razmjere i da prevaranti sve snažnije narušavaju našu privatnost. Potprredsjednik kompanije Scott Hambuchen o ovome je ranije ove godine svjedočio pred američkim Kongresom i rekao kako se potrošačima na ovaj načing godišnje izbiju stotine milijuna dolara, a da prevaranti koriste sve sofisticiranije metode prevara.

Američki Savezni ured za telekomunikacije radi s operaterima i proizvođačima uređaja na ovim problemima, no First Orion kaže da bi trebalo ugraditi učinkovitije sustave za zaštitu poziva. Morgan je za Independent rekao kako su otkrili da je najbolji sustav unutar same mreže koji uz pomoć analitičara i strojnog učenja otkriva porijeklo ovakvog poziva i prije nego dolazi do vašeg telefona.