Stiže novi SUV Across, potpuno je drugačiji od ostalih Suzukija

Across je prvi plug-in hibrid ove japanske marke. Nastao je na osnovi Toyote RAV 4 od koje se zapravo razlikuje samo na prednjem dijelu

<p>Suzuki ima novi model, a prilično poznati izgled može se objasniti time da je nastao na osnovi Toyote RAV4. Kad na jesen dođe na tržište, bit će najveći i najskuplji model koji Suzuki nudi u Europi. U odnosu na RAV4 redizajniran je prednji dio, a stražnji dio i unutrašnjost ostali su praktično isti. Razlike su jedino znakovi i natpisi. Across je dugačak 464 cm i težak gotovo dvije tone, preciznije 1940 kg. </p><p><br/> Pogonski sklop je također preuzet iz nadolazećeg RAV4 plug-in hibrida. Sastoji se od 2,5-litrenog benzinskog motora sa 175 KS i dva električna motora sa 182 i 55 KS. Ukupnu snagu Suzuki ne navodi, no trebala bi iznositi 306 KS, koliko ima i Toyota. To će sigurno rezultirati spektakularnim ubrzanjima, no podatke o tome Suzuki također ne navodi.</p><p>S druge strane, zna se da će maksimalna brzina biti ograničena na 180 km/h i da će električni doseg s jednim punjenjem baterije iznositi 75 km. Iako i potrošnja nije navedena iz deklarirane emisije CO2 koja iznosi 22 g/km lako je izračunati da će potrošnja biti oko jedne litre na 100 km. Cijena se još ne zna, no sigurno je da će ovo biti najskuplji model kojeg će Suzuki nuditi na tržištu. <br/> </p>