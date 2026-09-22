Stiže novi Xpeng: Kompaktni SUV L03 napada cijenom

Kineski XPENG nastavlja širiti ponudu u Hrvatskoj, a njegov najnoviji model mogao bi privući kupce koji traže prostran, tehnološki napredan električni automobil, koji nudi doabr odnos uloženog i dobivenog. Narudžbe su već otvorene, a prvi primjerci u domaće prodajne salone trebali bi stići krajem jeseni. L03 je europsku premijeru imao u srpnju u Münchenu. Riječ je o SUV-u coupe linija, dugačkom 465 cm, širokom 192 cm i visokom 160 cm. Međuosovinski razmak od 285 cm obećava mnogo prostora, dok se spuštena linija krova i vrata bez okvira brinu za atraktivan izgled. Koeficijent otpora zraka iznosi samo 0,228.



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