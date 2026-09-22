Obavijesti

Tech

Komentari 0
NAJAVA

Stiže novi Xpeng: Kompaktni SUV L03 napada cijenom

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Stiže novi Xpeng: Kompaktni SUV L03 napada cijenom
Foto: xpeng
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kineski proizvođač električnih automobila XPENG predstavlja novi model L03, koji bi mogao promijeniti tržište kompaktnih SUV-ova u Hrvatskoj svojom cijenom i naprednom tehnologijom.

Admiral

Kineski XPENG nastavlja širiti ponudu u Hrvatskoj, a njegov najnoviji model mogao bi privući kupce koji traže prostran, tehnološki napredan električni automobil, koji nudi doabr odnos uloženog i dobivenog. Narudžbe su već otvorene, a prvi primjerci u domaće prodajne salone trebali bi stići krajem jeseni. L03 je europsku premijeru imao u srpnju u Münchenu. Riječ je o SUV-u coupe linija, dugačkom 465 cm, širokom 192 cm i visokom 160 cm. Međuosovinski razmak od 285 cm obećava mnogo prostora, dok se spuštena linija krova i vrata bez okvira brinu za atraktivan izgled. Koeficijent otpora zraka iznosi samo 0,228.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrili novi krater na Mjesecu: 'Ovo se vidi jednom u životu'
SVEMIRSKI UDAR

Otkrili novi krater na Mjesecu: 'Ovo se vidi jednom u životu'

Svemirska stijena, za koju se procjenjuje da je bila veličine zgrade od tri do šest katova, udarila je u Mjesec prije dvije godine, između travnja i svibnja 2024. godine
FOTO Saudijci se okreću struji: Ovako izgleda CEER EXOBOT
PRVI ELEKTRIČNI AUTI

FOTO Saudijci se okreću struji: Ovako izgleda CEER EXOBOT

Marka Ceer osnovana je 2022. godine kao zajednički pothvat saudijskog PIF-a i tajvanskog tehnološkog diva Foxconna. Otkrivena vozila EXOBOT prva su od sedam planiranih modela koje tvrtka namjerava pustiti u prodaju tijekom idućih pet godina
Ovo će naljutiti igrače: Rockstar želi potpunu kontrolu modova u GTA, ovo će biti nova pravila
KRAJ GTA MODOVIMA?

Ovo će naljutiti igrače: Rockstar želi potpunu kontrolu modova u GTA, ovo će biti nova pravila

Razvojni studio Rockstar Games donio je nova, stroga pravila koja ograničavaju kreativnost moddera i zabranjuju izmjene ključnih elemenata svojih popularnih igara, što je izazvalo reakcije među igračima diljem svijeta.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026