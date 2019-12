Stiže puno noviteta: 2020. je prijelomna za električne aute

Iduće godine tržište električnih automobila moglo bi poprimiti nove razmjere. Dolazi nam dugoočekivani električni Volkswagen ID. 3, električna Opel Corsa, Peugeot 208, prvi električni Porsche, model Taycan i najjeftiniji električni auto u Hrvatskoj - Škoda Citigo iV. I Elon Musk je ranije ove godine najavio kako se nada da bi Tesla mogla i službeno stići u Hrvatsku u prvom dijelu iduće godine. To bi moglo dodatno povećati interes za ovim američkim električnim autima, koji, unatoč tome što nisu službeno prisutni u Hrvatskoj ove godine drže 12,6 posto našeg tržišta električnih automobila.

Najuspješniji je ove godine Hyundai s gotovo 27 posto tržišta. No ukupna prodaja električnih auta je poražavajuća. U ukupnom broju prodanih novih auta u Hrvatskoj ih je samo 0,3 posto, odnosno na 332 prodana konvencionalna auta dolazi jedan prodani električni. Taj postotak, bez sumnje, iduće će godine biti izraženiji jer tržište elektroautomobila nikad nije bilo tako raznovrsno i bogato, a električni automobili nikad nisu bili napredniji.

Jedna od zvijezda iduće godine bit će Škoda Citigo iV, koja na akciji do kraja godine stoji 123.220 kuna, a i kad akcija završi, cijena neće prijeći 140.000 kuna. Najmanji je to iznos za pravi električni auto u povijesti našeg tržišta. Peugeot 208 i Corsa neće kupce toliko hvatati cijenom koliko tehnologijom i brzom, zabavnom vožnjom, a za ID. 3 VW misli kako se radi o najvećem iskoraku ove marke u 45 godina, podjednako velikom kao što su to svojedobno bili Buba i Golf.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

U najvišem cjenovnom razredu, gdje razlike u cijenama između benzinskih i električnih modela nisu tako visoke i gdje kupci manje gledaju cijenu, konkurencija je još oštrija. Tu su impresivni Jaguar I-Pace, Audi E-Tron, Mercedes EQC, Porsche Taycan, modeli Tesle...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Naravno, električni automobili još imaju mnogo prepreka. Infrastruktura punionica je daleko od idealne, doseg automobila malenih 300-400 km kod najboljih, a vrijeme punjenja previše dugo. Najveći problem električnih automobila je cijena. Najjeftiniji električni auto u Hrvatskoj trenutačno je Škoda Citigo iV je s cijenom 123.220 kuna još oko 40.000 kuna skuplji nego benzinski konkurent podjednake veličine, snage i razine opremljenosti. Kod drugih modela su te razlike i mnogo veće. Primjerice, električna Corsa stoji čak 100.000 kuna više od podjednako snažne verzije s benzinskim motorom.