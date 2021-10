Današnji ispad Facebooka, WhatsAppa i Instagrama pokazuje koliko je lako dovesti se u situaciju u kojoj se u par minuta poruši nešto što se godinama gradilo. Ova će situacija ostaviti trajne efekte na vjerodostojnost Facebooka, pošto je sada i u praksi vrlo vjerojatno dokazano da Facebook svoju infrastrukturu nije izgradio uz razmatranje svih elemenata rizika dizajna koji koriste, rekao je za 24sata Vedran Dakić, voditelj Katedre za operacijske sustave na Visokom Učilištu Algebra.

Veliki raspad sustava traje već satima, a zbog okretanja drugim mrežama u nemogućnosti komuniciranja preko WhatsAppa, Facebooka, problemi su se javili i u radu Twittera, ali i drugih servisa, kao što je Tinder. Dakić je u izjavi za 24sata analizirao kako se razvijao današnji pad.

- Prva je činjenica da je danas popodne bilo nemoguće na Internetu pronaći tzv. DNS zapise za domenu facebook.com. DNS je internetski servis koji služi kao naš telefonski imenik - za neku IP adresu (metafora telefonskog broja), nam pronalazi njegovo mrežno ime (metafora ulične adrese), i obrnuto. Ti se procesi nazivaju DNS pretrage unaprijed i unatrag. Ako ovaj servis ne radi, ne možemo normalno koristiti Internet.

U isto vrijeme, ako se pogledaju tzv. routing tablice, ispada da se i tu dogodio neki problem, pošto sa više različitih lokacija na Internetu nismo uspjeli poslati zahtjev prema facebook.com stranici. Routing tablice su kao GPS za Internet - govore kojim putem promet od točke A (naše računalo) dolazi do točke B (udaljeno računalo, u ovom slučaju web-stranica facebook.com) - rekao je Dakić i istaknuo da su u isto vrijeme nestali i neki drugi DNS zapisi (NS i SOA zapisi, op.a.) za domenu facebook.com, te navodi da su skloni povjerovati da se dogodio mrežni ispad u kojem se raspao kompletan routing prema Facebook datacentrima i natrag.

- Na Internetu se za to koristi protokol koji se zove BGP. Taj ispad je kao posljedicu imao i nedostupnost Facebook-ovih DNS servera koji su unutar njihove infrastrukture. Kako zbog ispada routinga ne možemo doći do njihove infrastrukture, posljedično slijedi da ne možemo doći niti do DNS zapisa. A kada ne možemo doći do DNS zapisa, ne možemo doći niti do pripadajućih servisa, u ovom slučaju facebook.com web stranice (i WhatsAppa, i Instagrama i drugih Facebook servisa). Ljudi koji rade u Facebooku nam javljaju da "iznutra" sve radi, tj.da im svi servisi rade bez problema ako se gleda iz njihove mreže, što ovaj scenarij čini vjerojatnim - kaže Dakić.

Ističe da su ovakve pogreške najčešće uzrokovane pogrešnom konfiguracijom, tj. ljudskom pogreškom.

- Ne treba situaciju razmatrati iz aspekta krivice, pošto su u pitanju iznimno kompleksni servisi kod kojih i najmanja pogreška u konfiguraciji može imati velike posljedice. Kako će im sada trebati dosta vremena da pristupe uređajima koji imaju krivu routing konfiguraciju, i kako BGP-u treba puno vremena da konvergira prema stabilnoj konfiguraciji (pošto je dizajniran prvenstveno za skalu, a ne za veliku brzinu mijenjanja konfiguracije na velikoj skali Interneta), pretpostavljamo da će ovaj problem potrajati satima, potencijalno i danima. I to tek nakon što na uređaje vrate konfiguraciju koja je operativna, što može značiti i jako puno izlazaka na teren u podatkovne centre pošto je lako moguće da se niti tim uređajima ne može udaljeno pristupiti - rekao je.