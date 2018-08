'Suze sv. Lovre' dobile su naziv zbog zločina iz 19. stoljeća

Meteorski roj Perzeidi ove će godine maksimum svojih aktivnosti imati u noći s nedjelje, 12. kolovoza, na ponedjeljak, 13. kolovoza, kada se može pojaviti i 80 meteora na sat. Najvidljiviji će biti od ponoći do zore.

Za ovu pojavu astronomi koriste pojmove kao što su meteorski pljusak, meteorska kiša ili meteorski roj, a pojam Perzeidi odnosi se na prividan izvor meteora koji se u ovom slučaju nalazi u zviježđu Perzej.

Izvor meteora u stvari je periodični komet Swift-Tuttle koji u svojoj 133-godišnjoj putanji oko Sunca za sobom ostavlja trag prašine. Planet Zemlja presijeca taj trag u kolovozu i tako nastaju meteorski rojevi ili meteorski potoci. Pojava traje od 20. srpnja do 24. kolovoza, a najvidljivija je u noći s 12. na 13. kolovoza, pojašnjava astronom Ante Radonić, umirovljeni dugogodišnji voditelj Planetarija u zagrebačkom Tehničkom muzeju.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Komet Swift-Tuttle (109P/Swift-Tuttle) ime je dobio po Lewisu Swiftu i Horaceu Parnell Tuttleu koji su ga neovisno jedan o druge otkrili 1862. godine. Astronom Radonić ističe kako je zapravo riječ o jednom od najopasnijih kometa koji kruže oko Zemlje i koji bi jednoga dana mogao ugroziti Zemlju.

Ovaj komet promjera 26 kilometara najbliže Suncu bio je 1992. godine i tada su se tijekom noći mogle vidjeti krhotine meteora. Sada je ovaj komet srećom daleko od nas, no vrlo je opasan. Ja bih rekao da je to najopasniji objekt koji kruži oko Zemlje, kaže Radonić te dodaje kako proračuni pokazuju da opasnosti ipak neće biti u narednih 2000 godina.

Perzeidi su prvi puta zabilježeni u kineskim spisima još 36. godine, a naziv “suze sv. Lovre” u 19. stoljeću dodijelio im je talijanski pjesnik Giovanni Pascolli u pjesmi kojom je opjevao smrt svog oca kojega su ubili baš na noć sv. Lovre.

Inače, sv. Lovro bio je kršćanski svetac i rimski đakon. Pogubljen je za vrijeme rimskog cara Valerijana, a prema legendi umro je brutalnom smrću. Navodno su ga mučili pržeći ga na rešetci, a legenda kaže da je on pritom čak i zavapio: "Ova strana je gotova, okrenite me i zagrizite!"

Dunja Županić, članica Astronomskog društva “Kumova slama” iz Daruvara i profesorica na Tehničkoj školi Daruvar, kaže kako je upravo zbog okrutnosti na kojoj se temelji legenda o “suzama sv. Lovre” njoj osobno od tog poganskog naziva puno draži i romantičniji naziv “meteorske krijesnice”.

Riječ je zapravo o svjetlosnoj pojavi koja nastaje na način da mala tijela Sunčevog sustava (meteoridi) ulijeću u Zemljinu atmosferu brzinom od 59 kilometara na sat pri čemu se u trenju sa zrakom zapale i na nebu ostave dugačak blještav trag. Taj je trag najčešće bijele boje, ali može biti i crvenkast ili plavičast, sve ovisi o temperaturi koju je postigla zapaljena čestica, ali i o njezinom kemijskom sastavu. Koliko sićušni meteoridi mogu biti, a da pritom budu vidljivi golim okom, pokazuje podatak da čestica mase 10 miligrama pri ulasku u atmosferu može stvoriti trag sjajniji od najsjajnije zvijezde u Velikom Medvjedu.

Meteori se mogu pojaviti bilo gdje na nebu, no ako u mislima produžite trag meteora unazad, vidjet ćete da dolaze iz iste točke na nebu – radijanta, kaže Dunja Zupančić te dodaje kako su meteori zapravo svemirske krhotine koje velikim brzinama udaraju u Zemljinu atmosferu, pri čemu se na nebu, na putanji meteora, pojavljuju svijetle trake koje vidimo poput “zvijezda padalica”. No, većina je dijelova manja od zrna pijeska, pa ih jako mali broj dospije do tla.

Manje je poznato da svaki period u godini ima svoj meteorski potok, pa tako osim Perzeida, postoje i, primjerice, Liridi (22. travnja), Andromedidi (14. studenoga), Leonidi (16. do 18. studenoga) te Geminidi (13. prosinca). Drugi meteorski potoci nisu, međutim, toliko popularni. Vjerojatno iz razloga što ih je zimi teže promatrati. Dodatni je razlog svakako taj što sam pojam ljeta, kad mu pridodamo noć, plažu…, cijelom ovom događaju daje posebnu romantičnu draž. Postoji čak i vjerovanje da kada ugledate “zvijezdu padalicu” morate zaželjeti želju koja će vam se sigurno ispuniti.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Brojna astronomska društva s područja cijele Hrvatske u noći s nedjelje na ponedjeljak organiziraju zajedničko promatranje ove pojave, a neki su pripremili i vikend radionice na ovu temu. Objavljene su i upute za promatrače.

Sve koji se spremaju promatrati ovu pojavu upozoravaju se, primjerice, kako ne smiju gledati direktno u radijant (ishodišnu točku meteorskog roja) jer tamo će opaziti najmanje meteora.

U uputama nadalje stoji kako za opažanje meteora nije potrebna nikakva posebna oprema (teleskopi, dvogledi i sl.), jer oni se opažaju golim okom ležeći na tlu. Potrebna vam je, dakle, samo prostirka, ležaljka ili vreća za spavanje na koju možete leći prilikom opažanja.

Važno je i maknuti se iz prostora u kojem postoji rasvjeta i svjetlosno onečišćenje u što veću tamu. Promatračima se savjetuje da ugase sva svjetla, pa i ona na mobitelu, a ako dolaze na mjesto promatranja automobilom da koristite samo pozicijska svjetla.

Zanimljiv je podatak da su iz Astronomskog društva “Orion” iz Đakova nadležnima u Đakovo uputili zamolbu u kojoj od njih traže da u nedjelju, 12. kolovoza, od 21 sat ugase javnu rasvjetu, a “kako bi i građani u gradu, na svojim terasama i u svojim vrtovima mogli uživati u ovoj kozmičkoj fantaziji”.



POPIS MJESTA, VREMENA I ORGANIZATORA ASTRONOMSKIH MOTRENJA

DARUVAR

Datum i vrijeme: 12.08. - od 22:00 do 05:00

Mjesto: Petrov vrh

Organizator: Astronomsko društvo “Kumova slama”



ĐAKOVO

Datum i vrijeme: 12.08. – od 21:00

Mjesto: Đakovački Bajer

Organizator: Astronomsko društvo “Orion”



ČAKOVEC

Datum i vrijeme: 11.08. - od 21:00

Mjesto: Mađerkin breg (gornje Međimurje)

Organizator: Astronomsko društvo “Vega”



LOŠINJ

Datum i vrijeme: 12.08. - od 21:00

Mjesto: Ridimutak Beach (Nerezine)

Organizator: Astronomsko društvo „Leo Brenner“



PETROVA GORA

Datum i vrijeme: 12.08. - od 21:00 do 05:00

Mjesto: Plato u podnožju spomenika na Petrovoj gori

Organizator: Astronomsko društvo “Beskraj”



SISAK

Datum i vrijeme: 12.08. - od 23:30

Mjesto: kod Kazališta 21

Organizator: Prirodoslovno astronomsko društvo Sisak



SPLIT

Datum i vrijeme: 12.08. - od 19:30

Mjesto: Zvjezdarnica na Mosoru

Organizator: Zvjezdano selo Mosor



VIŠNJAN

Datum i vrijeme: 12.08. - od 21:00 do 23:00

Mjesto: Livada ispred Zvjezdarnice na Tićanu

Organizator: Astronomsko društvo Višnjan