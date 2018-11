'Sve je pošlo ukrivo, treba nam novi ugovor za spas interneta'

Izumitelj World Wide Weba (WWW) Timothy Berners-Lee pozvao je na najvećoj europskoj tehnološkoj konferenciji "Web Summit" u Lisabonu na postizanje novog "ugovora" koji će internet učiniti sigurnim i svedostupnim.

Oko 70.000 ljudi okupilo se na toj četverodnevnoj konferenciji, koju još nazivaju "Davosom za štrebere", otvorenoj u ponedjeljak u portugalskoj prijestolnici.

Među sudionicima su predstavnici vodećih globalnih tehnoloških tvrtki, političari i start-up poduzeća koja se nadaju da će tamo privući pozornost više od 1500 ulagača.

We’re at a 50/50 moment for the web. We’ve created something amazing together, but half the world is still not online, and our online rights and freedoms are at risk. The web has done so much for us, but now we need to stand up #ForTheWeb #WebSummit