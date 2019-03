Sve oči u Ženevi uperene su u Rimca: Predstavlja novi C_Two

Na međunarodnom Salonu automobila u Ženevi Rimac Automobili predstavlja konačnu verziju svojeg električnog hiperautomobila C_Two, čiji su prvi prototipovi već u proizvodnji. Cilj tvrtke i projekta C_Two pomicanje granica i podizanje letvice.

- Ako ne budemo najbolji u onome što radimo, nećemo to niti raditi - izjavio je Rimac.

Na službenoj press konferenciji, Rimac prezentirao je i finalnu verziju tehnologije električnog pogona za proizvodnju. Na prototipovima C_Two radit će se na stotine testova kako bi tehnologija dobila sve potrebne globalne certifikate.

U priopćenju uoči početka predstavljanja u Ženevi, Rimac Automobili ističu kako je od početka ove godine krenuo intenzivan program testiranja uz konstatan rad na razvoju novih tehnoloških rješenja na C-Two, a već je napravljeno stotine testova i proceduta kako bi hiperautomobil zadovoljio sve inicijalne ciljeve i globalne homologacijske propise.

Na svoju ženevsku premijeru u finalnoj verziji, C_Two dolazi u bijeloj Galactic White boji u kombinaciji s plavim karbonskim elementima. Interijer je usavršen s mat finišem karbonskih umetaka te šavovima u unutrašnjosti u petrolej plavoj boji.

