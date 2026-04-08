IPHONE IGRA NA SIGURNO

SVE PO STAROM Nove glasine o iPhoneu 18: Apple navodno ne planira veće promjene dizajna

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Šok za fanove Applea! Novi iPhone 18 će imati minimalne vanjske promjene, otkriva leaker. Bez vizualnog osvježenja, korisnici bi mogli preskočiti ovu generaciju

Ako ste se nadali da će Apple predstaviti radikalno novi dizajn sa serijom iPhone 18, najnovije glasine sugeriraju da biste trebali smanjiti svoja očekivanja. Prema tvrdnjama jednog leakera, nadolazeći iPhone 18 i iPhone Air 2 imat će samo minimalne vanjske promjene, što bi moglo razočarati obožavatelje koji čekaju vizualno osvježenje.

Informacija dolazi od leakera poznatog kao "Fixed Focus Digital", koji je na kineskoj društvenoj mreži Weibo podijelio svoja očekivanja. Njegove tvrdnje upućuju na to da bi sljedeća generacija Appleovih telefona mogla biti jedna od onih koje mnogi korisnici odluče preskočiti.

Minimalne vanjske prilagodbe

Leaker tvrdi da bi standardni model iPhone 18 mogao doživjeti neznatne promjene u dimenzijama, ali da će sam dizajn ostati identičan prethodniku.

"Industrijski izvori navode da će standardni iPhone 18 ostati uvelike nepromijenjenog izgleda, osim moguće neznatne razlike u veličini", napisao je "Fixed Focus Digital", a prenosi TechRadar.

Što se tiče modela iPhone Air 2, "Fixed Focus Digital" navodi da će se raditi o "normalnoj iteraciji". Čini se da to opovrgava ranije glasine o dodavanju druge stražnje kamere, što je bila jedna od najiščekivanijih nadogradnji. Prvi iPhone Air, koji je zamijenio "Plus" model, isticao se iznimno tankim kućištem od 5,5 milimetara, zbog čega je imao samo jednu kameru.

Sve u svemu, čini se da Appleovi idući telefoni izvan Pro serije neće donijeti značajne vanjske promjene. Iako se očekuju novi čipovi i unutarnja poboljšanja, oni koji se nadaju svježem dizajnu mogli bi ostati razočarani.

Zašto bi Apple odustao od promjena?

Postoji nekoliko mogućih razloga za ovakvu odluku. Jedan od krivaca mogao bi biti Appleov softver. Pristup tvrtke nadolazećim operativnim sustavima, uključujući iOS 27, navodno je usmjeren na stabilnost, poboljšanje korisničkog iskustva i ispravljanje grešaka, a ne na dodavanje mnoštva novih funkcija. Smanjenjem broja hardverskih promjena, Apple smanjuje potrebu za prilagodbom softvera.

Druga mogućnost je da je Apple jednostavno zadovoljan trenutnim izgledom svojih telefona. Inovacije u mobilnoj industriji posljednjih su godina usporile, a dizajni su se ustalili. Iako je sam iPhone Air bio relativno radikalna promjena za Apple, star je tek godinu dana, što bi svaku novu promjenu njegova izgleda činilo teško opravdanom.

Tržište pametnih telefona usporava

Ovakav pristup poklapa se sa stanjem na globalnom tržištu. Analitičari predviđaju pad isporuka pametnih telefona od 0,9 do 2,1 posto za 2026. godinu, dijelom zbog "zamora dizajnom" i rasta cijena komponenti. Unatoč tome, trend "premiumizacije" se nastavlja, a prosječna prodajna cijena iPhonea je krajem 2025. prešla tisuću dolara, što pokazuje da se kupci sve više okreću skupljim Pro i Air modelima.

Vrijedi napomenuti da su tvrdnje "Fixed Focus Digitala" u suprotnosti s onima koje su iznijeli neki drugi leakeri. Konačne planove Applea saznat ćemo tek kada novi uređaji budu službeno predstavljeni, no sudeći prema najnovijim informacijama, ne treba se nadati značajnim promjenama.

