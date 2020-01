Svemirom upravo 'šetaju' dvije žene, a NASA to prenosi uživo

Jessica Meir i Christina Koch dvije su astronautice koje su krajem prošle godine ispisale povijest. One su naime sačinjavale prvu isključivo žensku ekipu koja je 'prošetala' svemirom. Danas pak to čine po drugi put i to kako bi promijenile baterije na solarnim kolektorima Međunarodne svemirske stanice.

Da stvar bude bolja, NASA ima prijenos uživo koji možete pratiti ovdje:

Već u ponedjeljak astronautice će opet 'šetati' svemirom, javlja CNN.