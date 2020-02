Svemirski dizajn i racionalan pogon zavodljiva automobila

Lexus se bio na neko vrijeme povukao s hrvatskoga tržišta, no sada se vratio jači nego ikada. Nevjerojatno atraktivni UX samo je jedan primjer kakvim adutima japanski proizvođač napada renomiranu europsku premium konkurenciju. Izgleda kao agresivan sportski SUV, a zapravo je štedljiv i udoban te poprilično brz automobil. Poput većine Lexusa koji se prodaju u Europi i ovo je hibrid. Ima dvolitreni benzinski motor koji razvija 152 KS, no pomoću dodatnog električnoga pogona ukupna snaga ovoga pogonskog sklopa je 184 KS. To je dovoljno da UX-u podari sportska ubrzanja koja pristaju njegovu sportskom izgledu.

Ubrzanje do 100 km/h za 8,7 sekundi i više je nego dobro, no maksimalna brzina od samo 177 km/h tipično je mala za Toyotine i Lexusove hibridne automobile.Posebno oduševljava mala potrošnja goriva. Lexus deklarira 4,8 l/100 km, a u stvarnosti, uz malo više truda, tu je potrošnju moguće ostvariti, što je prava rijetkost u svijetu automobila, gdje je deklarirana potrošnja jedno, a stvarna nešto sasvim drugo. I kada se ne trudite štedjeti, UX neće pretjerati s potrošnjom. Naš smo test, s mnogo agresivne vožnje, završili trošeći 6,5 l/100 km, što je vrijednost na razini slabijih dizelskih modela. Poput svakoga drugog hibrida, Lexus je najštedljiviji u gradu i za lagane vožnje po otvorenoj cesti, a autocesta nije njegova jača strana kada je riječ o potrošnji goriva.

Ipak, iako izgleda sportski i ima sportska ubrzanja, Lexus UX nije sportski auto.No majstor je kada je riječ o udobnosti. CVT mjenjač, koji smeta pri sportskoj vožnji, pravi je “majstor komfora”. Zvučna izolacija u unutrašnjosti vrlo je dobra, pa je vožnja uglavnom nevjerojatno tiha, a udoban je i ovjes.

Unutrašnjost UX-a vrlo atraktivno je dizajnirana i poprilično luksuzna. Materijali su vrhunski, izrada također, obilje je luksuzne opreme. Sustav infotainmenta i upravljanje njime touchpadom, što je vrlo neobično, zahtijeva navikavanje, no kad “uđete u štos” s njime ćete se bolje snalaziti.

Mjesta u unutrašnjosti je dovoljno, ali u prtljažnik stane samo 320 l, malo za auto iz ove klase. To je i jedini UX-ov ozbiljan nedostatak. Za one koji žele donekle drugačiji auto iz premium klase i koji se žele razlikovati od drugih UX je svakako automobil za preporučiti.

TEHNIČKI PODACI LEXUS UX 250h AWD F SPORT

masa: 1575 kg

dimenzije: 450x184x154 cm

obujam: 1987 ccm

snaga: 135 kW/184 KS

0-100 km/h: 8,7 s

najveća brzina: 177 km/h

potrošnja: 4,8 l/100 km

cijena: 385.019 kn (testni model), 278.000 kn (osnovni model)