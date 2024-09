Svestrani kreativac: Isprobali smo Huawei PaperMatte tablet s ekranom koji će vas oduševiti

Želite li crtati, pisati, čitati knjige, gledati filmove ili se jednostavno igrati? Huawei je odlučio da njihov najnoviji MatePad 11,5 S tablet s PaperMatte ekranom to sve mora raditi odlično. Nakon nekoliko dana s tabletom kineskog diva, ovo izgleda kao sjajan svestrani tablet, koji se od brojnih rivala razlikuje po sjajnom ekranu i odličnom bogatom opremom.

Tablet dolazi s matiranim metalnim kućištem, a testni je model bio u sivoj boji i djeluje prilično minimalistički, a na stražnjoj strani se jedino ističe jedna kamera s LED bljeskalicom u gornjem desnom kutu. Cijeli je uređaj i prilično lagan sa 510 grama mase, a debljina mu je tek 6,2 mm. Zahvaljujući blago zaobljenim rubovima, prilično je ugodan za svakodnevno baratanje, ako ga ne koristite sa stražnjom maskom i dodatnom tipkovnicom. S gornje lijeve strane je tipka za glasnoću, a na lijevoj strani je tipka za uključivanje. Na vrhu tableta se vidi i tanka magnetna traka gdje možete položiti M-Pencil olovku i puniti je. Dvostruki stereo zvučnici nalaze se sa svake strane, a na desnoj je i USB-C. Jedino što se nalazi na podnožju tableta su pinovi na koje se spaja tipkovnica.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ono što je u središtu pažnje ovog tableta njegov je ekran. Radi se o 11,5-inčnom IPS LCD ekranu koji podržava osvježenje od čak 144 Hz. Rezolucija je 2800 x 1840 piksela, a u praksi to znači fantastično brzu i glatku sliku punu detalja. Najzanimljiviji dio ovog ekrana je upravo njegova PaperMatte tehnologija. Huawei navodi da ova nova generacija zaslona organski kombinira nano tehnologiju graviranja protiv odsjaja s magnetronskim optičkim premazom u nanorazmjeru na koji je dodana tehnologija višeslojne difuzije uz implementaciju drugih patentiranih Huawei optimizacija. U praksi to znači da ima fantastičan premaz preko ekrana koji smanjuje refleksiju i to drastično. I imate fantastičan osjećaj kad crtate na ovom tabletu ili ga koristite za pisanje bilješki. Osjećaj je skoro kao da pišete po papiru, bez obzira imate li sjajnu M-Pencil olovku ili koristite prst. Uz to, osjećaj se nastavlja i ako čitate knjige, jer je ovakav ekran jako ugodan i za to. Sama M-Pencil olovka, koja trenutno dolazi besplatno u posebnoj ponudi uz tablet, sjajna je za zapisivanje bilješki. Ugodna je u ruci, precizna i ima svoje mjesto na magnetnom dijelu gdje se i puni. GoPaint je Huaweijeva aplikacija za crtanje u kojoj ova olovka dolazi do punog izražaja i izvlači iz vas pravog kreativca. Aplikacija je sjajna, bogata opcijama i detaljima, a ako ste novi, ima i dobar vodič kroz njene važne opcije. Na njoj su radili s akademskim umjetnicima kako bi izvukli ono najbolje od alata na površinu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uz nju Huawei Notes koji prepoznaje vaš rukopis i pretvara ga u tekst dobio je i još neke opcije, poput Note Replay. Omogućuje da zapišete najvažnije točke na sastanku i kasnije reproducirate te zapise u audio formatu da bi lakše pregledali sadržaj.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Što se samog ekrana tiče, iako se radi o LCD-u s 500 nita svjetline, tablet je fantastičan u zatvorenom i odličan je za uživanje u YouTubeu i Netflixu. A cijelo iskustvo multimedije definitivno podižu fantastični zvučnici. Dvostruki stereo zvučnici sa svake strane imaju jako dobar bas, prilično su glasni. Bez problema će ispuniti sobu glazbom, a kad isprobate Spotify, uočit ćete odličnu preglednost ekrana iz različitih kuteva zahvaljujući gubitku refleksije.

Pogoni ga Kirin 9000WL čipset, zajedno s 8 GB RAM-a, a tu je i 256 GB interne memorije. To nije najnoviji čipset, ali u praksi vas to neće smetati. Sve zadatke bez problema obavlja, prebacivanje među aplikacijama, navigacija kroz telefon je glatka, pa čak i igre rade jako dobro. Asphalt Legends Unite radi bez ikakvih teškoća i jako dobro izgleda na ovako velikom ekranu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Testni tablet imao je HarmonyOS 4.2 koji je sad prilično uglađen, a iako službeno nema pristupa Googleovim servisima, i ovdje je situacija kao sa nedavno testiranim Pura 70 telefonom. Uz microG se lako instaliraju Googleove aplikacije koje će vam trebati za svakodnevno korištenje. Kao što sam i spomenuo neke ranije, nakon određenog postavljanja lako ćete pristupiti gotovo svim aplikacijama koje trebate, a uz Google Docs i OneNote ovaj tablet postaje pravi stroj za rad u pokretu.

Zaštitna stražnja maska ima integrirani ‘kickstand’ pa tablet može stajati na bilo kojoj površini, a ona se integrira s tipkovnicom koja ima dovoljno velike tipke za ugodno tipkanje. Tipkovnica i M-Pencil olovka podržavaju ‘NearLink’ povezivanje koje omogućuje bežičnu vezu s niskom latencijom, odnosno još preciznije registriranje svakog vašeg pokreta.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata



Tablet sa stražnje strane ima kameru od 13 megapiksela, a sprijeda se nalazi kamera od 8. Kvaliteta slika bit će dovoljna za pozive preko raznih servisa ili poslovne razgovore, a to im je i primarna svrha, kao i to da zabilježite neki dokument tijekom sastanka i po njemu možete pisati.

U odnosu na prethodni model, baterija je povećana na 8800 mAh koja podržava 22,5W punjenje. Za moje potrebe i više nego dovoljno, a to znači povremeno pisanje, slušanje glazbe, gledanje filmova i igranje i tablet sam punio svakih par dana.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Novi HUAWEI MatePad 11.5"S tablet dolazi u paketu s pripadajućom tipkovnicom, a dostupan je u prednarudžbi do 15. rujna u posebnom paketu uz Huawei M – Pencil olovku gratis. Nakon 15. rujna, MatePad 11.5“S i pripadajuća tipkovnica biti će dostupni po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 549 eura. HUAWEI M - Pencil treće generacije će se moći kupiti zasebno po preporučenoj cijeni od 99 eura.