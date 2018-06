Svijetu prijeti nestašica pijeska zbog koje cvate i crno tržište

Svijetom će uskoro zavladati nestašica pijeska, a paralelno s njegovim ubrzanim trošenjem, razvija se i raste crno tržište pijeskom. Pijesak je lako uzimati zdravo za gotovo, jer ga ima gotovo svugdje.

Povrh toga, uz sva pustinjska prostranstva koja postoje na zemaljskoj kugli, ideja o nestašici pijeska može zazvučati smiješno. No stvar je poprilično ozbiljna. Kvaka je u tome što se pustinjski pijesak ne može koristiti u proizvodnji svih ovih stvari koje svakodnevno koristimo. Zrnca pustinjskog pijeska previše su okrugla zbog erozije prouzročene vjetrom. S druge strane, pijesak za kojim vlada ogromna potražnja ima nepravilna zrnca koji se mogu slagati kao puzzle.

