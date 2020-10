T-Roc Cabrio je jedinstven i zabavan auto rijetke vrste

Novi Volkswagenov SUV kabriolet je u teoriji čudna kombinacija, no u stvarnosti je vrlo atraktivan i zabavan. Legitiman nasljednik nekadašnjeg Golfa Cabria s više mjesta i praktičnosti

<p>Izuzmemo li skupe sportske i premium automobile, kabrioleti su danas skoro izumrli. Stoga se Volkswagen odlučio na novi eksperiment - pretvoriti kompaktni SUV u kabriolet. T-Roc je stoga definiciji “čudna biljka”, no kad ga ugledate u stvarnosti zapravo ne izgleda nimalo čudno.</p><p>Ovo je zapravo legitimni nasljednik Golfa Cabrio uz osjetno više mjesta u unutrašnjosti i iskoristiviji prtljažnik. U njega stane 280 litara a njegov volumen se ne mijenja bez obzira je li krov podignut ili spušten.</p><p>Posebno nas je impresionirao platneni krov koji se tijekom vožnje spušta vrlo brzo, za samo devet sekundi a diže tek nešto sporije, za 11 sekundi. To je jedan od najboljih rezultata u svijetu kabrioleta i tako brzo spuštanje i podizanje u svakodnevnoj vožnji čini dosta veliku razliku. </p><p>Zaštita od vjetra u vožnji sa spuštenim krovom je među boljima u svijetu kabrioleta, posebno na prednjim sjedalima. S dignutim krovom je izolacija, kako zvučna tako i toplinska, vrlo dobra za jedan kabrio. Buka u unutrašnjosti je veća nego kod klasičnih auta no još uvijek vrlo mala za auto s platnenim krovom. </p><p>Benzinski motor sa 150 KS savršeno pristaje ovom autu. Radi mirno i opušteno, a može i dobro povući. Njegova uglađenost ipak više poziva na opušteno krstarenje. Isto vrijedi i za ovjes - dobar je pri jurnjavi, ali ćete se mnogo bolje osjećati pri opuštenoj vožnji.</p><p>Cijena? Visoka je, no onaj tko želi kupiti kabriolet spreman je platiti više. Iako je 376.455 kuna za testni ili 232.313 kuna za osnovni T-Roc cabrio mnogo novca, ovo je još uvijek jedan od najjeftinijih kabrioleta na tržištu. </p><p> </p><p>Testirani Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI R-Line u opremi ima adaptivno podešavanje ovjesa, sjedala presvučena kožom, alunaplatke 19”, Beats audiosustav 400 W, grijanje sjedala i prednjeg stakla...</p>