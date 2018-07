Tajno oružje: 'Ovu tehnologiju na SP-u imali su samo Hrvati!' Osim što je jedna od dvije najbolje nogometne reprezentacije na svijetu, hrvatska je reprezentacija i jedna od tehnološki najpotkovanijih, otkriva američka tvrtka koja je razvila software pod imenom STATS Edge.

Autor

Hrvatska je na vrhu svijeta. Bez obzira na ishod današnje utakmice, ova je generacija već sada postigla najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa i jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta uopće. Osim talenta, iskustva, godina napornog rada i, napokon, kompetentnog izbornika i stručnog stožera, vrlo bitnu ulogu u uspjehu Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji igra i - tehnologija.

Već smo pisali o Marcu Rochonu, pomalo tajnovitom Škotu i Dalićevom čovjeku koji je preuzeo analizu treninga i utakmica do najsitnijih detalja, a Bleacher Report se danas osvrnuo na STATS Edge, software koji je na cijelom Svjetskom prvenstvu u Rusiji koristila samo - Hrvatska.

Iza STATS Edgea stoji tvrtka iz Chicaga koja prikuplja i prati nogometnu statistiku od 1999. godine, a koja je upravo u lipnju ove godine lansirala novu platformu koja uz pomoć umjetne inteligencije analizira performanse momčadi, uspoređuje stilove igre i izvršava analizu promjena u igri. I ne samo to, STATS Edge je u stanju predvidjeti ponašanje momčadi na temelju ponašanja u prethodnim utakmicama.

Nogometnim analitičarima je u prošlosti trebalo i po pet sati da analiziraju utakmicu. Ovaj software, piše Bleacher Report, to čini gotovo instantno.

- Naš software radi objektivnu analizu videozapisa, kaže dr. Patrick Lucey, dopredsjednik umjetne inteligencije u STATS-u.

- Sada smo napokon u mogućnosti software testirati na Svjetskom prvenstvu, a Hrvatska je prva reprezentacija koja ga koristi.

- Ako gledate televizijske prijenose, statistika koja se prikazuje je zapravo beskorisna. Ti podaci ne pokazuju širu sliku i ne mogu predvidjeti koja momčad ide prema pobjedi. Uzmite za primjer polufinale Svjetskog prvenstva 2014. godine. Brazil je više pucao na vrata, imao više opasnih šansi, a Njemačka ih je pobijedila s rezultatom 7:1.

- Da biste očekivali gol na temelju prikazane igre nije potrebna ekspertiza, no postoji i mnogo dublja analitika koja može detektirati mnogo suptilnije odlučujuće faktore.

Koja je konkretna korist STATS Edgea, navodi Bleacher Report, može se vidjeti na primjeru utakmice koju su Vatreni odigrali protiv Engleske. Naime, nakon za Hrvatsku vrlo lošeg prvog poluvremena, Hrvati su u drugom poluvremenu ne samo preokrenuli rezultat već i u potpunosti nadigrali svoje suparnike. Kada se pogledaju podaci koji su bili na raspolaganju Hrvatskoj, vidljivo je na koji su način oni mogli biti upotrijebljeni na štetu Engleske.

- Engleska je kroz turnir igrala jako dobro i obično je imala veći posjed lopte od svojih protivnika, oko 53%. Također, očekivanost gola iznosila je 1.5 golova po utakmici, što je više od prosjeka koji iznosi 1.3 posto, objasnio je dr. Lucey.

No, protiv Hrvata nisu mogli održati visoki posjed lopte, a očekivanost gola pala im je na 0.7. Hrvatskoj je ona iznosila 2.4.

Usporedba performansi između Engleske i Hrvatske bila je zaista značajna i STATS Edge je to jasno pokazao, čak i kada to nije bilo evidentno običnom promatraču utakmice.

- Upotreba ovakvih softwarea raširena je u svim najvećim američkim sportovima, od košarke do bejzbola i američkog nogometa. Europa je još uvijek dosta konzervativna po pitanju analitike, a neki smatraju i kako takva rješenja uništavaju bit sporta i oduzimaju mu romantiku, priznaje dr. Lucey.

No, kaže on, sport napreduje, a pomoću analitike timovi su u stanju donositi bolje odluke.

- Kad su se pripremali za utakmicu s Engleskom, Hrvati su mogli potrošiti desetine sati na gledanje utakmica i detaljnu analitiku koja bi potrajala još duže. Uz pomoć STATS Edgea, Hrvati su imali sve moguće podatke u samo nekoliko klikova.

Ova, tehnologija, dakako, ne postoji kako bi izolirala ljudski faktor, već kako bi ga nadopunila i obogatila objektivnom analizom.

Na kraju krajeva, ne postoji tehnologija koja će uračunati ili predvidjeti duh, srce, neumornost, mentalitet i htijenje koje su naši reprezentativci prikazali na svakoj utakmici na dugom i napornom putu do finala, do najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa u povijesti.

Danas, kada u 17 sati započne borba za titulu Svjetskog prvaka, najbitnije će biti upravo sve to. Ali, naši to dečki ionako već znaju. Isto kao što mi znamo da će oni dati sve od sebe i da neće razočarati niti nas, a niti sebe. I to je odlika pravih pobjednika.