Talijanska poslastica: Pravi superautomobil iz Maseratija

MC20 ima V6 motor sa 630 KS i do 100 km/h ubrza za manje od tri sekunde. Time, ali i svojim izgledom ovaj automobila postaje izravni konkurent jeftinijim modelima Ferrarija

<p>Maserati je predstavio MC20, supersportski auto koji bi trebao biti uvod u novo poglavlje ove marke, poglavlje u kojem bi se Ferrari trebao izravno suprotstaviti velikanima industrije superautomobila poput Ferrarija, Lamborghinija, McLarena...</p><p>MC20 je skraćenica za maserati Corse 2020, a ispod izrazito atraktivne karoserije skriva se središnje smješteni V6 motor koji ima obujam samo tri litre, no snagu dostojnu supersportaša - 630 KS. Motor s vrlo naprednom tehnologijom koja je djelomično preuzeta iz Formule 1 uparen je s osmerobrzinskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. </p><p>Prvi novi Maserati od 2016. godine, odnosno modela Levante do 100 km/h ubrza za 2,9 sekundi, 200 km/h 'uhvati' za 8,8 sekundi, a maksimalna brzina bi trebala biti veća od 325 km/h. Vrhunske performanse mogu se djelomično pripisati i relativno maloj masi od oko 1,5 tona koja je postignuta korištenjem lakih materijala poput karbona. </p><p>No nije sve u brojkama. MC20 je zaista sofisticiran u svakom pogledu. Motor je vrlo napredan, ima 12 svjećica, dvije komore za izgaranje po cilindru i druge nove tehnologije što ga čini jedinstvenim u svijetu automobila. Iza sofisticirane aerodinamike 'stoji' čak 2000 sati u zračnom tunelu za trkaće aute, za izradu su korišteni najnapredniji materijali...</p><p>Maserati je najavio da će osim predstavljene verzije MC20 dobiti još dvije izvedenice. Jedna će biti kabrio, a druga električni auto s dosegom oko 380 kilometara, maksimalnom brzinom većom od 310 km/h i još boljim ubrzanjima od V6 verzije. </p><p>Proizvodnja novog 'Supermaseratija' trebala bi početi do kraja iduće godine, a narudžbe se već primaju. Cijene nisu objavljene, no pretpostavlja se da bi u Njemačkoj mogao koštati oko 200.000 eura. </p>